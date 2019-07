Ilustračná snímka Foto: TASR - HaZZ v Nitre Foto: TASR - HaZZ v Nitre

Bratislava 19. júla (TASR) – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) pociťuje recesiu v hutníckom priemysle. Rokuje s odbormi o vzniknutej situácii, pričom navrhuje pre vybrané profesie štvordňový pracovný týždeň so 60-percentnou náhradou mzdy. Toto opatrenie by sa týkalo približne tretiny všetkých zamestnancov. V praxi to bude znamenať zníženie príjmu dotknutých zamestnancov o 6 %. Informovala o tom v piatok riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.