ZSSK dosiahla v prvom polroku 2022 historicky najvyšší podiel internetového predaja cestovných dokladov

Podiel z tržieb za predaj cestovných lístkov prostredníctvom internetu dosiahol v prvom polroku 2022 hodnotu 30,6 %



V druhom kvartáli 2022 eviduje ZSSK historicky najviac, 31 161 stiahnutí, kontinuálne vylepšovanej aplikácie Ideme vlakom





Kontaktné centrum (KC) je vhodné využiť napríklad vtedy, keď zákazník zaplatil a nebol mu vygenerovaný lístok. To znamená, že pri takých podnetoch, ktoré je potrebne vyriešiť urgentne, keďže KC pracuje v režime 24/7. Samozrejme, touto cestou je tiež možné zasielať aj iné podnety, napríklad ohľadom aplikácie, ktoré naši zamestnanci posunú na príslušné oddelenie. KC je pre našich zákazníkov k dispozícii na čísle: 18 188 (Zo zahraničia: +421 24 48 58 188) alebo na e-mailovej adrese: info@slovakrail.sk.

je vhodné využiť napríklad vtedy, keď zákazník zaplatil a nebol mu vygenerovaný lístok. To znamená, že pri takých podnetoch, ktoré je potrebne vyriešiť urgentne, keďže KC pracuje v režime 24/7. Samozrejme, touto cestou je tiež možné zasielať aj iné podnety, napríklad ohľadom aplikácie, ktoré naši zamestnanci posunú na príslušné oddelenie. KC je pre našich zákazníkov k dispozícii na čísle: 18 188 (Zo zahraničia: +421 24 48 58 188) alebo na e-mailovej adrese: info@slovakrail.sk.

Komentáre v jednotlivých online obchodoch – pri sťahovaní/aktualizácii aplikácie z rôznych online obchodov (ako napríklad Obchod Play od Google alebo App Store od Apple) je možné písať recenzie na aplikáciu vo forme komentárov. Táto forma je vhodná na podnety pre jej zlepšenie ako napríklad skvalitnenie užívateľského rozhrania, doplnenie nových funkcionalít a podobne. Na recenzie reagujú naši kolegovia.

pri sťahovaní/aktualizácii aplikácie z rôznych online obchodov (ako napríklad Obchod Play od Google alebo App Store od Apple) je možné písať recenzie na aplikáciu vo forme komentárov. Táto forma je vhodná na podnety pre jej zlepšenie ako napríklad skvalitnenie užívateľského rozhrania, doplnenie nových funkcionalít a podobne. Na recenzie reagujú naši kolegovia.

E-mail (podpora@slovakrail.sk) je vhodný pre hlásenie technických nedostatkov týkajúcich sa IT oblasti, ktoré si vyžadujú hlbšie preverenie. Je vhodné ho využiť, keď má zákazník špecifické problémy s používaním aplikácie.









Podiely na tržbách za jednotlivé formy predaja v priebehu rokov 2018 – 2022







2018

2019

2020

2021

1-6 2022





aplikácia Ideme vlakom

2,2 %

1,5 %

2,3 %

3,1 %

4,3 %





e-shop www.zssk.sk

17,1 %

21,9 %

21,6 %

22,5 %

26,3 %





SMS

0,3 %

0,3 %

0,5 %

0,7 %

0,6 %





kamenné pokladnice

73,7 %

69,9 %

67,3 %

64,8 %

61,6 %





ostatné (vlakový personál, zmluvný predaj, automaty)

6,7 %

6,4 %

8,3 %

8,9 %

7,2 %





SPOLU

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %













Počet stiahnutí aplikácie Ideme vlakom







2018

2019

2020

2021

2022





Q1



13 935

15 658

5 762

19 793





Q2



12 916

9 424

13 667

31 161





Q3



22 803

18 686

29 117

-





Q4

17 326

21 786

9 177

18 468

-







4.8.2022 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaznamenala počas prvého polroka 2022 výrazný nárast predaja cestovných dokladov prostredníctvom internetu a historicky najvyšší podiel tržieb a predaných cestovných dokladov prostredníctvom online kanálov (e-shop + aplikácia).Podiel tržieb za lístky predané prostredníctvom internetového obchodu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom v prvej polovici tohto roku dosiahol 30,6 %. Znamená to, že viac ako štvrtinu všetkých platieb za cestovné doklady zákazníci zrealizovali samoobslužne prostredníctvom moderných foriem online predaja. Prozákaznícke zmeny predajných kanálov ZSSK sú integrálnou a dôležitou súčasťou transformácie spoločnosti.Výrazný nárast v online predaji ZSSK zaznamenáva už od novembra 2018, keď bol spustený inovovaný responzívny e-shop a rovnako aj mobilná aplikácia Ideme vlakom. Okrem rýchleho vyhľadania spojenia a intuitívneho nákupu lístka začali nové platformy poskytovať aj informácie o prípadnom meškaní vlaku. Zákazníci tiež môžu využívať Google Pay aj Apple Pay.Aplikácia Ideme vlakom je kontinuálne vylepšovaná aj na základe pripomienok cestujúcich užívateľov. Začiatkom roka 2022 tak ZSSK prostredníctvom našej aplikácie Ideme vlakom umožnila nákup traťových cestovných lístkov, lôžok a ležadiel . Od 27. 7. boli spustené ďalšie novinky ako napríklad upozornenie na začiatok platnosti a vypršanie platnosti lístka vo forme push notifikácií, či predaj cestovných lístkov a rezervácií na batožiny a bicykel, alebo predaj cestovných lístkov pre psa.Tieto internetové doklady si zákazníci môžu kúpiť na všetky vnútroštátne vlaky, ale aj na vnútroštátny úsek vybraných medzinárodných vlakov (tých, ktoré sú v rezervačnej databáze ZSSK). Nové verzie klientskych aplikácii sú dostupné pre všetky platformy a pre všetkých užívateľov Android, iOS a Huawei.V priebehu tohto roku ZSSK plánuje aj spustenie predaja medzinárodných cestovných lístkov (EUROPA EXPRES) v mobilnej aplikácií (služba je momentálne interne testovaná). Do budúcna tiež pripravujeme integráciu online komunikácie priamo do aplikácie, prípadne iné inovatívne riešenie, prostredníctvom ktorého budú môcť cestujúci hlásiť všetky nedostatky. Momentálne majú cestujúci, ktorí mali s aplikáciou či e-shopom problémy, alebo majú chuť pomôcť pri vylepšovaní online služieb k dispozícii tieto možnosti:Aj pri jednotlivých formách predaja môžeme vidieť, že tie "neosobné" majú ľudia čoraz viac v obľube. Za prvý pol rok sa tak zvýšil podiel predaja cez aplikáciu Ideme vlakom (4,3 %) a e-shop (26,3 %) oproti predošlým rokom. Za prvý pol rok 2022 tiež pozorujeme pokles predaja cestovných lístkov prostredníctvom kamenných predajní (61,6 %) oproti predošlým obdobiam.V druhom kvartáli 2022 evidujeme najviac stiahnutí našej aplikácie v histórii spoločnosti. Urobilo tak až 31 161 našich zákazníkov.Informačný servis