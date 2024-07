ZSSK: Meškania vlakov sme znížili, toto je ich 10 najčastejších príčin

Meškanie slovenských vlakov sa medzikvartálne (Q2_2023 a Q2_2024) znížilo o takmer 18 %



ZSSK v lete prosí o trpezlivosť kvôli zvýšenému počtu výluk, ale aj vplyvu počasia



Tu nájdete 10 najčastejších dôvodov meškaní vlakov



Toto sú najčastejšie dôvody, ktoré spôsobujú obmedzenie jazdy vlakov a následné meškanie:

1. Čakanie na prípoje a zmenené poradie (zmenený sled) vlakov

2. Oprava, údržba a rekonštrukcia železničnej trate

3. Technické problémy na trati

4. Porucha vozidla

5. Počasie

6. Príroda

7. Nehoda na trati

8. Zmena vedenia vlaku

9. Personálne kapacity

10. Cestujúci

26.7.2024 (SITA.sk) -Prioritou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) je poskytovať cestujúcim kvalitné a spoľahlivé služby, čo zahŕňa včasné a bezpečné dopravenie do cieľa ich cesty. Podľa dát manažéra železničnej infraštruktúry, Železníc Slovenskej republiky, ktoré spracoval Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky, došlo na Slovensku k výraznému zníženiu priemerného meškanie vlakov pri medzikvartálnom porovnaní (Q2_2023 a Q2_2024) až o približne 18 %.Uvedená štatistika meškaní zahŕňa meškania všetkých vlakov (aj súkromných spoločností), aj medzinárodných vlakov. Znázornené meškania vznikajú aj z dôvodu mimoriadnych udalostí na zahraničnej železničnej infraštruktúre, čo následne ovplyvňuje aj naše vnútroštátne spoje. Železničná spoločnosť Slovensko vo významnej miere nemá priamy vplyv na všetky meškania, teda nejde fakticky o hodnotenie jej práce a plnenie grafikonu vlakovej dopravy.Priamo o meškaniach vlakov len národného dopravcu vypovedajú informácie o plnení grafikonu vlakovej dopravy. Na základe údajov od začiatku roka Železničná spoločnosť dosiahla výrazné zlepšenia v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku. Podielové plnenie (teda len za ZSSK) grafikonu v období január až jún 2024 dosiahlo priemerne 98,34 %, čo je citeľne lepšie ako v roku 2023 (97,69 %) a spĺňame objednávateľom prípustný limit meškania na úrovni minimálne 97,5 %. Tieto výsledky odrážajú úspešné úsilie spoločnosti v optimalizácii znižovania meškaní."V Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa od začiatku roka výrazne zamerali na plynulosť dopravy. Ide najmä o investície do nových vlakov a moderných technológií. Do prevádzky sme zaviedli nové vozidlá s modernými bezpečnostnými systémami, ako sú jednotky KISS a Panter, ktoré umožňujú rýchlejšiu jazdu a znižujú pravdepodobnosť meškania. Moderné technológie sme implementovali aj do ďalších vlakov, čo ešte viac zvyšuje bezpečnosť a rýchlosť vlakových spojov. Aj vďaka tomu sa na sieti slovenských železničných tratí zlepšila presnosť vlakových spojení, kde došlo k zníženiu meškania vlakov v cieľovej stanici, pri porovnávaní 2. kvartálu 2023 a 2. kvartálu 2024, v priemere takmer o dve minúty,” hovorí Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK.Napriek tomuto úspechu sa v letnom období môže situácia meniť. Leto je špecifické napríklad pre zvýšený počet prác na tratiach, rekonštrukcií tratí, či porúch v súvislosti s nevyspytateľným počasím (dažďu a vetru). Tieto problémy sa netýkajú len slovenských železníc, ale aj zahraničných železníc, ktoré môžu prenášať meškania na slovenské územie.Niekedy vlak musí čakať na iné vlakové spoje ovplyvnené mimoriadnosťou, aby zabezpečil prestup cestujúcich. Toto čakanie môže spôsobiť meškanie a na mnohých traťových úsekoch dokáže citeľne ovplyvniť viaceré spoje. Uvedené situácie sú citlivo posudzované na strane dopravcu aj správcu dopravnej cesty.Plánované výluky zo strany manažéra železničnej infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky sú nevyhnutné pre pravidelnú údržbu a komplexnú rekonštrukciu železničných tratí. Počas týchto prác môže dôjsť k zmene odchodových a príchodových časov, prípadne k zrušeniu niektorých vlakov bez náhrady.Nečakané technické problémy, ako napríklad spadnuté troleje alebo poruchy zabezpečovacích a signalizačných zariadení, môžu spôsobiť nezjazdnosť trate. Tieto situácie môžu viesť k výrazným meškaniam alebo úplnému zrušeniu vlakov, keďže sa čaká na opravu alebo odstránenie technického problému.Porucha rušňa alebo vozňa môže zapríčiniť meškanie, zmenu radenia vlaku alebo jeho úplné zrušenie. Technické poruchy vozidiel sú problémom, ktoré môžu narušiť plynulosť železničnej dopravy.Nepriaznivé poveternostné podmienky, silné búrky, ale aj extrémne teploty môžu výrazne ovplyvniť dopravu a spôsobiť meškanie alebo obmedzenie jazdy vlakov. Napríklad, silný vietor alebo extrémna búrka môže poškodiť trolejové vedenie, čo zastaví prevádzku vlakov.Zrážky s lesnou zverou alebo padnuté stromy na trati môžu spôsobiť meškanie, obmedzenie jazdy vlaku alebo jeho náhradu. Tieto situácie sú často nepredvídateľné a môžu výrazne ovplyvniť plynulosť dopravy.Zrážky s vozidlami, cyklistami alebo chodcami v koľajisku môžu viesť k značným meškaniam, obmedzeniam jazdy vlakov alebo ich náhrady. Tieto nehody vyžadujú zásah záchranných zložiek a vyšetrovanie Policajným zborom Slovenskej republiky, čo predlžuje čas na obnovenie dopravy.V prípade odrieknutia vlaku nižšej kategórie môže vlak vyššej kategórie zastavovať na všetkých zastávkach na trase, čo môže spôsobiť jeho meškanie. Napríklad, ak rýchlik (R) zastavuje ako osobný vlak (Os), pridanie viacerých zastávok predĺži celkovú dobu jazdy.Výpadok personálu kvôli náhlym ochoreniam, môže byť ďalším dôvodom meškania alebo obmedzenia jazdy vlakov.Poskytovanie zdravotnej starostlivosti cestujúcemu, riešenie situácií s konfliktnými cestujúcimi alebo zvýšený počet nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich môže spôsobiť meškanie. Každá z týchto situácií si vyžaduje čas na riešenie a môže ovplyvniť celkový harmonogram vlaku."Napriek týmto výzvam Železničná spoločnosť Slovensko pracuje na minimalizovaní meškaní a zabezpečení čo najspoľahlivejšej dopravy pre svojich cestujúcich,” dodal Peter Helexa.Železničná spoločnosť Slovensko odporúča pre aktuálne mimoriadnosti na tratiach sledovať svoj profil na sociálnej sieti Mastodon , ktorý slúži ako kanál pre dopravné spravodajstvo. Národný dopravca tam pravidelne zverejňuje aktuálne informácie o meškaniach a operatívnych zmenách. Tento "feed" je prístupný aj na webovej stránke ZSSK , a na jeho sledovanie nie je potrebný Mastodon účet.Informačný servis