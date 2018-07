ZSSK nakupuje podľa KDH priveľa zubačiek a súťaž je urobená narýchlo

Na snímke elektrický vlak Ozubnicovej železnice (OŽ) linky 182 Štrba - Štrbské Pleso, ktorá je jednou z dvoch ozubnicových železníc na Slovensku, stojí v stanici Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 23. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nakupuje podľa mimoparlamentného KDH zbytočne veľa zubačiek, na predkladanie ponúk nechala uchádzačom v tendri málo času a nastavenie kritérií nasvedčuje tomu, že sú určené pre konkrétnu firmu. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave to zdôraznil podpredseda kresťanských demokratov Pavol Zajac spolu s europoslancom za KDH Ivanom Štefancom.Zajac pripomenul, že súťaž na nákup nových zubačiek, teda ozubnicových jednotiek pre Vysoké Tatry, vyhlásila ZSSK začiatkom júna tohto roku. Záujemcovia o súťaž mohli predkladať ponuky do pondelka 23. júla.kládol otázky Zajac. Podľa neho by sa mohlo v prípade väčšieho časového priestoru prihlásiť do tendra viac uchádzačov.Zároveň doplnil, že ZSSK chce v súťaži nakúpiť päť elektrických jednotiek a ešte jedno multifunkčné vozidlo, čiže spolu šesť zubačiek. Na trase zo Štrby na Štrbské Pleso, ktorá je dlhá 4,7 kilometra a je to jednokoľajná trať, jazdia podľa neho v súčasnosti dve vlakové súpravy a tretia je pripravená v zálohe v depe, ak by vypadlo jedno vozidlo.položil ďalšiu otázku Zajac.Vyššia frekvencia premávky na tejto trati podľa neho nie je možná a ministerstvo dopravy si viac výkonov neobjednalo.dodal podpredseda KDH.Kritizoval tiež aj predpokladanú cenu tejto zákazky, ktorá je vo výške 39,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa Zajaca je príliš vysoká, keďže napríklad podobná vlaková jednotka, síce dieselová, ktorá sa líši tým, že nemá ozubené koleso, jazdí do Komárna od výrobcu Siemens. Má 110 miest na sedenie, čo je viac ako je v požiadavkách na zubačky a stála 2,9 milióna eur.Zároveň napríklad kanadský výrobca dodáva vlakové jednotky Bombardier za 3,6 milióna eur a majú 300 miest na sedenie.zdôraznil Zajac.Súčasne upozornil, že ak by bola predpokladaná cena zákazky vyššia ako 40 miliónov eur, musel by toto obstarávanie posudzovať Útvar hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR.konštatoval Zajac.Pritom súťažné podklady na zákazku majú podľa neho 154 strán a je v nich okrem iného aj podmienka, aby záujemca o súťaž za posledné tri roky dodával alebo predával takéto zubačky v hodnote 20 miliónov eur. Podľa neho je to podmienka, ktorá diskriminuje ďalších výrobcov, ktorí by vedeli pripraviť ponuku do tejto súťaže.Podľa podpredsedu kresťanských demokratov tak nasvedčujú všetky ostatné technické kritériá tomu, že víťazom súťaže sa stane švajčiarsky výrobca.dodal Zajac.Europoslanec Štefanec doplnil, že Slovensko má v porovnaní s krajinami EÚ najvyšší počet verejných obstarávaní s jedným uchádzačom. Je tomu podľa neho tak aj preto, že viackrát sa udiali takéto podozrivé súťaže práve na železniciach.vyhlásil Štefanec.Slovensko podľa neho potrebuje zlepšiť prípravu verejných obstarávaní, potrebuje stanovovať dostatočný čas na súťaže, určovať v nich férové kritériá a potrebuje skutočnú súťaž s viacerými uchádzačmi, aby sa nakoniec šetrili peniaze občanov.