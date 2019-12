ZSSK od 1. 1. 2020 nadštandardne garantuje dopravu v 34 vlakoch. SUPERGARANCIA ZSSK bezprecedentne nerieši príčiny meškania*, no garantuje odškodnenie do 100 % ceny cestovného

ZSSK vo vlakoch IC (Bratislava <-> Košice) a RR (Bratislava <-> Žilina) testuje bezprecedentnú slovenskú novinku



Veľké meškania 34 vlakov na trase Bratislava – Žilina – Košice budú preplácané bez ohľadu na príčinu*



Peniaze za palivo a stratený čas v zápche vám nikto nevráti. V prípade, že budeme meškať my, peniaze dostanete



SUPERGARANCIA ZSSK nemá obdobu ani u súkromných dopravcov, ani v okolitom zahraničí









Meškanie

Odškodnenie do 31. 12. 2019

Odškodnenie od 1. 1. 2020





IC

RR

IC

RR





60 - 119 minút

25 %

0 %

50 % + občerstvenie 1 €

50 %





120 + minút

50 %

0 %

100 % + občerstvenie 2 €

100 %









Založte si zákaznícke konto ZSSK.



Kúpte si prostredníctvom svojho zákazníckeho konta cestovný lístok v aplikácii Ideme vlakom (Android, iOS) alebo cez e-shop ZSSK.



Elektronický cestovný doklad ukážte pri kontrole vlakovému personálu.



V prípade meškania vlaku máte na supergarantovanej trati (vlaky IC na linke Bratislava – Košice a vlaky RR na linke Bratislava – Žilina) nárok na vrátenie peňazí podľa výšky meškania.



Nárok na odškodnenie si uplatnite bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 30 dní po ukončení cesty) prostredníctvom elektronického formulára: https://formulare.slovakrail.sk/supergarancia



Žiadosť vybavíme najneskôr do 30 dní od jej prijatia.





IC 44 (Košice 7:11 – Bratislava-Petržalka 12:23)



IC 45 (Bratislava-Petržalka 15:26 – Košice 20:42)



IC 520 (Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00)



IC 521 (Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48)



IC 522 (Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02)



IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48)



IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00)



IC 525 (Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48)





RR 700 Beckov (Trenčín 04:37 – Bratislava hl. st. 06:07)



RR 701 Vápeč (Bratislava hl. st. 05:13 – Žilina 07:40)



RR 702 Inovec (Žilina 04:20 – Bratislava hl. st. 06:47)



RR 703 Hričov (Bratislava hl. st. 07:13 – Žilina 09:40)



RR 704 Polom (Žilina 05:20 – Bratislava hl. st. 07:47)



RR 705 Vršatec (Bratislava hl. st. 09:13 – Žilina 11:40)



RR 706 Strážov (Žilina 06:20 – Bratislava hl. st. 08:47)



RR 707 Nimnica (Bratislava hl. st. 11:13 – Žilina 13:40)



RR 708 Vápeč (Žilina 08:20 – Bratislava hl. st. 10:47)



RR 709 Polom (Bratislava hl. st. 13:13 – Žilina 15:40)



RR 710 Čachtice (Žilina 10:20 – Bratislava hl. st. 12:47)



RR 711 Inovec (Bratislava hl. st. 15:13 – Žilina 17:40)



RR 712 Limbach (Žilina 12:20 – Bratislava hl. st. 14:47)



RR 713 Strážov (Bratislava hl. st. 17:13 – Žilina 19:40)



RR 714 Dubeň (Žilina 14:20 – Bratislava hl. st. 16:47)



RR 715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:19 – Trenčín 20:43)



RR 716 Javorník (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 18:47)



RR 717 Dubeň (Bratislava hl. st. 20:13 – Žilina 22:40)



RR 719 Beckov (Bratislava hl. st. 22:13 – Trenčín 23:33)



RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:19 – Žilina 21:51)



RR 16702 Inovec (Trenčín 05:25 – Bratislava hl. st. 06:47)



RR 16706 Strážov (Trenčín 07:25 – Bratislava hl. st. 08:47)



RR 17715 Javorina (Bratislava 19:19 – Žilina 21:46)



RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13)



RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56)



RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47)



30.12.2019 (Webnoviny.sk) -Železničná trať medzi Bratislavou a Žilinou je najmodernejšou na Slovensku, vďaka čomu tu vlaky dosahujú rýchlosť až 160 km/h. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na nej tak dokáže prisľúbiť rýchlu a overenú dopravu, pretože jej to vozidlový park, koľajnice i stav infraštruktúry umožňujú. Spoľahlivosť rýchlikov na tejto trati predstavuje viac ako 90 % a podobne na tom sú aj vlaky InterCity, ktoré sú medzi Bratislavou a Košicami vedené v komerčnom režime.Hoci má Slovensko i väčšina okolitých krajín výnimku pri odškodňovaní zákazníkov za meškanie vlakov, národný dopravca sa jej od 1. januára 2020 rozhodol čiastočne vzdať. Cestujúcich určite poteší novinka ZSSK, vďaka ktorej budú môcť pri meškaniach získať späť až 100 % z ceny cestovného. Stačí si založiť zákaznícke konto na www.zssk.sk . Od nového roka totiž vstupuje do platnosti SUPERGARANCIA ZSSK.vysvetľuje Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.dodáva Hlubocký.ZSSK tak posúva svoje služby na novú úroveň. SUPERGARANCIA ZSSK zaručuje cestujúcim, ktorí na svoju prepravu využijú vlaky InterCity (linka Bratislava – Košice) alebo regionálne rýchliky (linka Bratislava – Žilina), vrátenie cestovného pri meškaní v ich cieľovej stanici z akéhokoľvek dôvodu*. Cestujúci za zdržanie v trvaní 60 – 119 minút získajú naspäť 50 % a pri meškaní 120 a viac minút 100 % zo zaplateného jednorazového cestovného na daný vlak a úsek.Opäť vysvetľuje Filip Hlubocký: "uzatvára Filip Hlubocký.Národný dopravca už dlhodobo prevádzkuje vlastný systém zákazníckych kont, prostredníctvom ktorých je možné pohodlne si zakúpiť lístok cez responzívny e-shop aj mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. Keďže jedným z primárnych cieľov ZSSK je digitalizácia, refundácia bude dostupná iba pre tých cestujúcich, ktorí na nákup cestovných dokladov využijú práve zákaznícke konto ZSSK. Okrem toho musí byť ešte dodržaná podmienka internetového nákupu vnútroštátneho jednorazového lístka prislúchajúceho na daný vlak v minimálnej sume 3 €.Ako využiť SUPERGARANCIU ZSSK?Zoznam všetkých vlakov, na ktoré sa SUPERGARANCIA ZSSK vzťahuje:Príklad výpočtu odškodnenia za meškanie:Cestujúci ide vlakom ZSSK z Čadce do Bolerázu (202 km), pričom na prepravu medzi Žilinou a Trnavou (157 km) využije regionálny rýchlik. Cestujúci, držiteľ preukazu KLASIK RAILPLUS, zaplatil po uplatnení zľavy z kreditného konta za svoj lístok (Čadca – Boleráz) sumu 5,26 €. Alikvotná časť zaplateného cestovného na 157 km trate (Žilina – Trnava) predstavuje 4,09 € (5,26 €: 202 km x 157 km). Vlak mešká na svojom pravidelnom príchode do Trnavy 80 minút, čo znamená, že cestujúci má nárok na odškodnenie vo výške 50 % zo zaplateného cestovného na daný vlak a úsek, čo činí sumu 2,05 € (4,09 x 0,5).*neplatí pre smrteľné udalosti v koľajiskuNárodný dopravca vypraví v priemere vyše 1 500 vlakov denne a v porovnaní s minulosťou dnes nakupuje a modernizuje omnoho väčší počet vozidiel. V rokoch 2016 – 2022 pribudlo a pribudne do flotily ZSSK celkom 255 vozidiel, z čoho 80 ks predstavujú hnacie koľajové vozidlá, medzi nimi napríklad aj 10 ks rušňov Siemens Vectron, 21 ks dieselmotorových jednotiek, 25 ks elektrických jednotiek či 6 ozubnicových elektrických vozidiel, a 175 ks je osobných vozňov, medzi ktorými sa nachádza napríklad aj 86 ks vozňov s čičmianskym vzorom.Vízia ZSSK 2030:Inzercia