ZSSK otestuje svoju mobilnú aplikáciu na prvých 500 dobrovoľníkoch

Bratislava 15. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa pilotnú prevádzku vlastnej mobilnej aplikácie s názvom Ideme vlakom. A to pre obmedzenú skupinu prvých 500 dobrovoľníkov, ktorí ju budú testovať.Takáto pilotná prevádzka sa podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča zavádza po úspešnom internom teste, ktorý sa robil medzi zamestnancami ZSSK. Prví cestujúci tak môžu vyskúšať online nákup cestovných dokladov prostredníctvom svojich smartfónov a potom dať spätnú väzbu ZSSK.vyjadril sa podpredseda predstavenstva ZSSK Patrik Horný.Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do pilotnej prevádzky mobilnej aplikácie, musia splniť dve podmienky. A to mať mobilný telefón s operačným systémom Android a prístupom do Google Play Store a zároveň musia vyplniť registračný formulár na webe ZSSK.opísal Kováč.Mobilná aplikácia je teda v prvej fáze dostupná pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android. Používatelia si môžu prostredníctvom nej vyhľadať spojenie s možnosťou voľby rozšírených parametrov vyhľadávania. Napríklad počtu prestupov, času na prestup, trasovania cesty, radenia špeciálnych typov vozňov, možný je aj výber podľa jednotlivých kategórií vlakov.Zároveň aplikácia zobrazí informácie o ceste, ako zoznam spojov, detail trasy, znázornenie trasy na mape či ponuka služieb vo vlaku. Cestujúci si môže prostredníctvom nej kúpiť jednorazové cestovné doklady, čiže cestovné lístky a rezervácie miesta, na vnútroštátnu prepravu a na vybrané medzištátne vlaky do Českej republiky. Platiť môžu ľudia kartou alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie MasterCard Mobile.Aplikácia ponúka tiež grafické znázornenie rezervácie miesta pri vlakoch InterCity a vo vybraných rýchlikoch, prehľad všetkých kúpených cestovných dokladov či vrátenie cestovných dokladov, vyhľadávanie odchodov a príchodov vlakov z jednotlivých staníc a lokálny používateľský profil.avizoval riaditeľ sekcie digitalizácie a rozvoja systémov Milan Hric. Naďalej však bude podľa jeho slov hrať primárnu úlohu internetový e-shop, mobilná aplikácia je alternatívou zjednodušenia nákupu cestovných dokladov.ZSSK zároveň plánuje spustiť v horizonte dvoch mesiacov inovovaný e-shop a pokračovať v rozvoji mobilnej aplikácie. V budúcnosti sa pri nej podľa Kováča počíta napríklad s rozširovaním o lifestyle funkcie, služby sociálnych médií, vernostný program, synchronizáciu cestovných dokladov či informácie o výlukách alebo o videostreaming a spätnú väzbu.