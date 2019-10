ZSSK počas Dušičiek posilní spoje: Vypraví o 20 vlakov viac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 24. októbra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) očakáva zvýšený záujem cestujúcich v období okolo Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Aj tento rok preto posilní spoje. Okrem dvoch mimoriadnych rýchlikov vypraví celkom 18 posilových vlakov, ktoré už sú zapracované v platnom cestovnom poriadku.spresnil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Mimoriadne rýchliky, do ktorých je možné zakúpiť si miestenky, budú vypravené na trase Bratislava – Košice. V utorok 29. októbra pôjde rýchlik o 13.49 h z Bratislavy, pričom do Košíc má plánovaný príchod o 19.46 h. Druhý mimoriadny rýchlik vyrazí v nedeľu 3. novembra o 14.14 h z Košíc smerom do Bratislavy, kam má príchod o 20.16 h.Okrem toho budú podľa Kováča v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórií InterCity (IC), expresné spoje, rýchliky, regionálne rýchliky, regionálne expresy a osobné vlaky, pri ktorých sa predpokladá vyšší záujem cestujúcich.ZSSK zároveň odporúča zabezpečiť si cestovný lístok a miestenku vopred. Cestujúci sa môžu vyhnúť čakaniu v rade pri pokladniciach využitím alternatívnych predajných kanálov, ako sú napríklad internetový obchod, mobilná aplikácia Ideme vlakom alebo SMS lístok.Podľa aktuálnych údajov ZSSK je napríklad už na 90 % obsadený IC vlak, ktorý v nedeľu 3. novembra o 11.18 h štartuje z Košíc smerom do Bratislavy, kam by mal doraziť o 16.02 h. Ďalší nedeľný rýchlik vyrážajúci z Košíc o 10.07 h do Bratislavy, kam má prísť o 15.47 h, je už obsadený na 83 %. Obsadenosť na 86 % hlási štvrtkový (31. 10.) IC vlak s odchodom o 14.42 h z Viedne a príchodom do Košíc o 20.42 h.