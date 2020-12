ZSSK počas lockdownu vyradí reštauračné vozne, cestujúci môžu využiť mobilbary

Budapest Kel. – Bratislava hl.st. – Praha hl. n. a späť,



Budapest Kel. – Bratislava hl.st. – Berlin Charlottenburg a späť,



Budapest Kel. – Bratislava hl.st. – Warszawa Wsch. a späť.



21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v súvislosti s aktuálnou situáciou nebudú od 24. 12. 2020 do 10. 1. 2021 na trase Košice – Žilina – Bratislava hl. st. radené reštauračné vozne v tzv. šesťstovkových rýchlikoch a ani vo vlakoch RR 700, RR 702, RR 704, RR 717, RR 719, RR 764, RR 767, RR 17764 a REX 1763. Vo vybraných vlakoch (R 608, R 610, R 612, RR 717, RR 719, RR 764) nebudú reštauračné vozne radené už od 23. 12. 2020. Namiesto nich však bude možné v týchto spojoch využiť možnosť zakúpenia si občerstvenia a nápojov z mobilbaru, ktorý bude vo vozni č. 2.Zároveň dávame do pozornosti, že v susedných krajinách bude v súvislosti s protipandemickými opatreniami od 10. 1. 2021 až do odvolania zmenené radenie vlaku EN 476/477 Metropol. Vo vlaku nebudú radené priame vozne na reláciách:Vlak bude zostavený len zo skupiny vozňov na relácii Budapest Kel. – Bratislava hl. st. – Břeclav.Informačný servis