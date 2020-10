ZSSK pre koronavírus obmedzuje prevádzku IC vlakov a optimalizuje dopravu do ČR

IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48),



IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00).



Výsledky vlakov InterCity 2016 – 2020









2016

2017

2018

2019

1-9 2020





Počet prepravených cestujúcich

24 709

705 684

791 695

817 958

214 135





Počet vlakov s príchodom do cieľ. stanice načas

–

2 548

2 463

2 497

–





Priemerné meškanie v cieľovej stanici (v min)

–

2

4

3,34

–







PPS Kúty – Břeclav

PPS Horní Lideč



vlaky Ex 220/221 Žilina – Praha premávajú bez obmedzenia;



vlaky 122, 123, 126, 127 sú vedené v úseku Púchov – Olomouc;



vlaky Ex 120, 121, 128, 129, 124, 125 nie sú vedené;



PPS Čadca



vlaky Ex 140, 143 Žilina – Praha a späť sú vedené bez obmedzenia;



vlaky R 342, 343, 344, 345, 346, 347 sú vedené bez obmedzenia;



vlaky SC 240/241, Košice – Praha a späť sú vedené bez obmedzenia.





vlaky Ex 144, 145, 141, 142 sú vedené len na úseku Žilina – Čadca a späť;



vlaky R 340/341 sú vedené len z/do Čadce;



vlaky SC 242/243 nepremávajú ;



vlaky EN 442/443 sú vedené na úseku Humenné – Žilina a späť.



Porovnanie vývoja ZSSK za obdobie 1-9/2018, 1-9/2019 a 1-9/2020









1-9/2018

1-9/2019

1-9/2020

1-9-2019/1-9-2020

Nárast/

Pokles (%)





Celkový počet prepravených cestujúcich

55 141 474

58 056 727

37 809 548

-34,87 %





Platiaci cestujúci

34 975 191

36 085 023

24 769 502

-31,36 %





Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu

20 166 283

21 971 704

13 040 046

-40,65 %





Imobilní cestujúci, ktorí využili asistenciu*

2 535

2 843

1 422

-50 %





Cestujúci vlakmi IC

591 680

613 797

214 135

-65,11 %





Bicykle

143 709

159 424

137 387

-13,82%





Vozidlá (autá, motorky,...)

16 268

16 220

6 577

-59,45 %





Kuriérske zásielky

1 006

851

438

-48,53 %





Psy

43 825

44 831

33 809

-24,59 %





Vlakokilometre v mil. (ZoDSVZ)

24,148

24,846

23,595

-5 %





Vlakokilometre v mil. (IC vlaky)

0,973

0,987

0,436

-56 %





Osobokilometre (ZoDSVZ)

2 677 906 148

2 819 580 765

1 702 430 190

-39,62 %





Osobokilometre (IC vlaky)

179 864 851

186 345 604

66 483 397

-64,32 %







30.10.2020 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z dôvodu veľkého poklesu mobility obyvateľstva, ktorý súvisí s opatreniami na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19, musí pristúpiť k dočasným obmedzeniam vo vnútroštátnej doprave.Vlaky InterCity si cestujúci obľúbili a ukazujú, že železničná doprava má na Slovensku – tam, kde sú dobré trate – aj komerčný potenciál. My sa však potrebujeme správať ako dobrý hospodár a v časoch minimálneho presunu cestujúcich pozastavujeme do odvolania prevádzku zostávajúcich IC vlakov. Zmeny budú nasledovné:Od 3. 11. 2020prevádzka vlakov:(Košice 07:11 – Bratislava-Nové Mesto 12:08),(Bratislava-Nové Mesto 15:52 – Košice 20:42),Vlaky InterCity predstavujú najrýchlejšie a najpohodlnejšie vlakové spojenie na prekonanie 445 km dlhej trasy medzi hlavným mestom a metropolou východu. Jazdný čas 4 h 36 min je porovnateľný s cestou osobným autom, no vo vlaku môže cestujúci stráviť tento čas produktívne alebo oddychom. Kvalita, rýchlosť a spoľahlivosť je základnou charakteristickou črtou týchto vlakov.Sú prevádzkované v tzv. komerčnom režime a tešia sa veľkej obľube, čo dokazujú čísla – v roku 2019 prvýkrát v histórii dosiahli riadny (nielen prevádzkový) kladný hospodársky výsledok, t. j. zisk. Ten za rok 2019 predstavuje 206-tis. eur. Prevádzkový zisk vlakov InterCity za rok 2019 bol 3 200-tis. eur.Prvýkrát boli uvedené do prevádzky v roku 1993. Vznikom ZSSK v roku 2005 ich prevádzka naďalej pokračovala až do januára 2016. Národný dopravca opätovne sprevádzkoval svoju vlajkovú loď po kratšej odmlke v decembri 2016. Odvtedy tento komerčný produkt s minimálnymi a hlavne pozitívnymi obmenami premáva dodnes.Cestujúci majú, samozrejme, naďalej možnosť využívať rýchliky 6xx, ktoré chodia v pravidelných dvojhodinových intervaloch, prípadne rýchliky 8xx tzv. južnou trasou. Národný dopravca bude naďalej sledovať vývoj situácie a je pripravený pružne reagovať na akékoľvek zmeny.Optimalizácia dopravy do Českej republikyOd 4. 11. 2020 budú vlakyŽilina – Praha hl. n. aPraha hl. n. – Žilina vedené len na vnútroštátnom úseku Žilina – Čadca a späť.V preprave medzi Českom a Slovenskom sú naďalej v prevádzke vlaky nasledovne:Všetky EC vlaky relácie Budapešť – Praha a Bratislava – Praha (obmedzené len vlaky railjet 284/285, vlak EC 270 premáva len po Brno hl.n., obmedzené sú lôžkové a ležadlové vozne na vlakoch EN 476/477);Obmedzenia sa týkajú vlakov:Cestovné doklady na zrušené vlakové spoje budú nahradené cestujúcim v plnej hodnote bez sankcie za vrátenie.Všetky aktuálne informácie o doprave nájdete tu --> https://www.zssk.sk/koronavirus/ Informačný servis