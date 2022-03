ZSSK pre nízke počty cestujúcich z Ukrajiny utekajúcich pred vojnou dočasne ruší evakuačný vlak do Bratislavy

Posledná jazda vlaku Ex 30028 z Košíc do Bratislavy sa uskutočnila 24. 3.



24.3.2022 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje, že z dôvodu nízkeho počtu ukrajinských cestujúcich od 25. 3. 2022 dočasne prerušuje jazdu mimoriadneho evakuačného vlaku Ex 30028 (Košice 2:30 – Bratislava hl. st. 7:52), ktorý ZSSK zaviedla na bezplatnú prepravu pre občanov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou. Posledná jazda vlaku bola dňa 24. 3. 2022.V prípade zvýšenej potreby a mobility občanov Ukrajiny bude evakuačný vlak Ex 30028 opätovne zavedený, na čo cestujúcich včas upozorníme. Obyvatelia Ukrajiny môžu naďalej využiť vlaky z Čopu do Košíc, ktoré premávajú od 9. 3. 2022 bez zmeny na dennej báze:Všetky potrebné informácie aj v Ukrajinčine nájdete tu - https://www.zssk.sk/ukrajina/ Словацька залізнична компанія (ZSSK) повідомляє, що через малу кількість українських пасажирів з 25 березня 2022 року тимчасово призупиняє курсування спеціального евакуаційного поїзда Ex 30028 (Кошице 2:30 - Братислава, 7:52). Спочатку ЗССК запустив потяг для безкоштовного перевезення громадян України, які рятуються від війни. Останній поїзд був 24 березня 2022 року.У разі підвищеної потреби та мобільності громадян України евакуаційний поїзд Ex 30028 буде оновлено, про що ми вчасно попередимо пасажирів. Жителі України все ще можуть користуватися потягами Чоп – Кошице, які курсують з 9 березня 2022 року без пересадок щодня:Всю необхідну інформацію, також українською мовою, можна знайти на сайті тут - https://www.zssk.sk/ukrajina/