ZSSK pripravuje nový webový portál, hotový má byť v 1. štvrťroku 2019

Webový portál ZSSK. Foto: PrtScr/web ZSSK Foto: PrtScr/web ZSSK

Bratislava 6. novembra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravuje nový webový portál, ktorý by mal byť hotový v prvom štvrťroku 2019. Samotný portál by mal stáť 42.500 eur, celkové náklady majú dosiahnuť až 121.200 eur. Uviedol to hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že súčasný portál nespĺňa technologické štandardy webových rozhraní.Všetky zmeny sa v súčasnosti podľa riaditeľa sekcie digitalizácie a rozvoja systémov ZSSK Milana Hrica musia na stránke zapracovávať manuálne. Ide napríklad o otváracie hodiny, výluky vlakov či zverejňovanie zmlúv a faktúr.doplnil Hric.Samotný portál ZSSK bude podľa Kováča stáť 42.500 eur aj s migráciou historických dát. Implementácia portálu v prevádzkovom prostredí ZSSK bude však obsahovať aj integráciu na externé systémy, čistenie obsahu v dvojjazyčných mutáciách, údržbu, školenia a aktualizácie technológií po dobu štyroch rokov. Celkové náklady by tak mali dosiahnuť až 121.200 eur.