ZSSK pristupuje k ďalším obmedzeniam v doprave, reštauračné vozne zatiaľ nezaradí

RR 8360 BELIANSKY EXPRES (Poprad-Tatry 07:32 – Muszyna 09:10),



RR 8361 BELIANSKY EXPRES (Muszyna 09:53 – Poprad-Tatry 11:23),



RR 8362 BELIANSKY EXPRES (Poprad-Tatry 15:18 – Muszyna 17:01),



RR 8363 BELIANSKY EXPRES (Muszyna 17:56 – Poprad-Tatry 19:29).







Vlak rjx 167 v bude úseku Viedeň hl. st. – Bratislava hl. st. do odvolania vedený bez personálu reštauračného vozňa.



Vlak rjx 160 bude v úseku Bratislava hl. st. – Viedeň hl. st. do odvolania vedený bez personálu reštauračného vozňa.



Vozne, v ktorých sa poskytujú cateringové služby, budú v úseku Viedeň hl. st. – Bratislava hl.st. – Viedeň hl. st. uzamknuté.



V úseku Viedeň hl. st. – Zürich hl. st. – Viedeň hl. st.. budú cateringové služby poskytované v plnom rozsahu.





8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pandemická situácia má stále vplyv aj na cestovanie.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcu verejnosť, že z dôvodu znižovania mobility obyvateľstva, ktorá súvisí s protipandemickými opatreniami, pristupuje k ďalšej optimalizácii dopravy.Od 9. 1. 2021 do 28. 2. 2021 nebudú v dňoch 6 a 7 vedené nasledovné regionálne rýchliky:Zároveň ani po dátume 10. 1. 2021 ZSSK nezaradí reštauračné vozne na trase Košice – Žilina – Bratislava hl. st. vo vlakoch R 6xx (tzv. šesťstovkové rýchliky) a vo vlakoch 700, 702, 704, 717, 719, 764, 767, 17764, 1763. S postupným opätovným nasadením týchto vozňov počítame od 24. 1. 2021. Upozorňujeme, že v spomínaných vlakoch nebude ani možnosť zakúpenia si občerstvenia a nápojov z mobilbaru, preto cestujúcich prosíme o pochopenie a o to, aby si podľa vlastných možností na dlhšiu cestu zabezpečili aj občerstvenie.Dochádza tiež k obmedzeniu reštauračných služieb vo vlakoch rjx 167 a rjx 160 Viedeň – Bratislava hl. st. – Viedeň, a to nasledovne:Všetky aktuálne informácie ZSSK pravidelne zverejňuje aj na svojom webe - https://www.zssk.sk/koronavirus/ Informačný servis