ZSSK spúšťa ostrú prevádzku mobilnej aplikácie a internetového predaja

Mobilná aplikácia ZSSK Ideme vlakom. Foto: ZSSK Foto: ZSSK

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa ostrú prevádzku mobilnej aplikácie a nového internetového predaja cestovných dokladov. Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča môžu cestujúci využívať mobilnú aplikáciu Ideme vlakom od 6. novembra a inovovaný e-shop bude k dispozícii od 13. novembra.uviedol generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.V prípade mobilnej aplikácie ide podľa spoločnosti o prvú fázu prevádzky. Pri internetovom obchode bude cestujúcim k dispozícii duálna prevádzka e-shopu. To znamená, že budú môcť využiť nový internetový obchod aj jeho pôvodnú verziu.doplnil riaditeľ sekcie digitalizácie a rozvoja systémov ZSSK Milan Hric. Spätnú väzbu môžu následne zákazníci uviesť do online formulára na internetovej stránke dopravcu.vyčíslil Kováč.V prípade mobilnej aplikácie má za sebou ZSSK jej pilotnú prevádzku s hodnoteniami od cestujúcich.doplnil Hric.Ďalšou z pripravovaných noviniek spoločnosti je vytvorenie nového webového portálu zssk.sk. Súčasný web podľa firmy nespĺňa technologické štandardy webových rozhraní vrátane zastaranej verzie redakčného systému.opísal Hric.Najdôležitejšou časťou bude podľa neho jeho technicky náročná integrácia s existujúcimi systémami ZSSK vzhľadom na to, že v súčasnosti všetky zmeny musia zapracovávať manuálne. Napríklad otváracie hodiny, výluky vlakov, zverejňovanie zmlúv a faktúr či mapy.doplnil Hric.Samotný portál ZSSK bude stáť 42.500 eur aj s migráciou historických dát.doplnil Kováč. Nový web by mal byť podľa jeho slov podľa harmonogramu projektu hotový v prvom štvrťroku 2019.