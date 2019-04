ZSSK v stredu vypraví prvý mimoriadny veľkonočný rýchlik

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v stredu vypraví prvý z dvoch mimoriadnych veľkonočných rýchlikov. Z Bratislavy vyrazí smerom do Košíc o 13.49 h. Informoval o tom hovorca spoločnosti Tomáš Kováč s tým, že rýchlik má ešte dostatok voľných miest.skonštatoval Kováč. V utorok 23. apríla zasa vyrazí mimoriadny vlak v opačnom smere, z Košíc do Bratislavy, o 14.14 h.Miesta vo vlakoch sa pomaly napĺňajú. Obsadený na 100 % je už podľa aktuálnych údajov ZSSK vlak EuroCity (EC), ktorý vyrazí v stredu o 17.50 h z Prahy do Bratislavy. Vysokú obsadenosť, až 99 %, hlásia viaceré spoje. Napríklad stredajší InterCity (IC) vlak s odchodom z hlavného mesta o 18.01 h smerujúci do Košíc, či štvrtkový (18. 4.) IC vlak, ktorý štartuje z Bratislavy v tom istom smere o 11.59 h. Z piatkových spojov je takmer úplne obsadený rýchlik s odchodom o 6.13 h a rýchlik, ktorý vyráža o 8.13 h z Bratislavy do Košíc.Naplnený na 98 % je stredajší IC vlak z Viedne do Košíc, a tiež rýchlik, ktorý vyráža zo stanice Bratislava - Nové Mesto v ten istý deň o 22.16 h a smeruje do Humenného. Rovnako obsadené sú aj niektoré zo štvrtkových spojov. Ide o rýchlik s odchodom o 6.13 h z Bratislavy smerujúci do Košíc, IC vlak z Viedne do Košíc, a tiež ďalší IC vlak, ktorý štartuje z Bratislavy do Košíc o 18.01 h. Z piatkových spojov je už na 98 % obsadený IC vlak s odchodom z hlavného mesta o 6.01 h do Košíc, a tiež rýchlik v rovnakom smere, ktorý odchádza o 10.13 h.