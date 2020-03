ZSSK v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Už od dnes sa pripravte na výrazné obmedzenia

Vnútroštátna preprava všeobecne

Všetky vnútroštátne vlaky budú premávať podľa nasledovných pravidiel:



Ak má podľa cestovného poriadku vlak premávať v pracovných dňoch, počas dočasnej redukcie premávať nebude.



Ak má podľa cestovného poriadku vlak premávať len v nedeľu a vybrané dni, počas dočasnej redukcie premávať nebude.



Ak má podľa cestovného poriadku vlak premávať len v pondelok, piatok alebo v nedeľu a vo vybrané dni, počas dočasnej redukcie premávať nebude.



Ak má podľa cestovného poriadku vlak premávať v určitom sezónnom období (napr. počas prázdnin, v lete a pod.), počas dočasnej redukcie premávať nebude.



Ak má podľa cestovného poriadku vlak premávať počas víkendových dní, počas dočasnej redukcie bude premávať denne.



Ak má podľa cestovného poriadku vlak premávať počas pracovných dní a v sobotu, počas dočasnej redukcie bude premávať denne.



Ak má podľa cestovného poriadku vlak premávať denne, počas dočasnej redukcie bude premávať rovnako denne.





Medzištátne osobné a regionálne vlaky (Os, REX)

Spoje na týchto traťových úsekoch budú redukované nasledovne:



na traťovom úseku Bratislava – Marchegg budú zrušené bez náhrady,



na traťovom úseku Kúty – Břeclav budú zrušené bez náhrady,



na traťovom úseku Vrbovce – Velká nad Veličkou budú zrušené bez náhrady v úseku Vrbovce – Javorník nad Veličkou zastávka,



na traťovom úseku Vlársky průsmyk – Horné Srnie budú zrušené bez náhrady,



na traťovom úseku Čadca – Mosty u Jablunkova budú zrušené bez náhrady,



na traťovom úseku Skalité – Zwardoń budú zrušené bez náhrady v úseku Skalité-Serafínov – Zwardoń,



na traťovom úseku Bratislava-Petržalka – Rajka budú zrušené bez náhrady,



na traťovom úseku Bratislava-Petržalka – Kitsee budú zrušené bez náhrady,



na traťovom úseku Čierna nad Tisou – Čop budú zrušené bez náhrady.





Medzištátne diaľkové spoje (EC, IC, R, Ex, railjet, EN, SC, RJ)



Linky Bratislava – Praha budú na traťovom úseku Kúty – Břeclav zrušené bez náhrady.



Linky Bratislava – Budapešť budú na traťovom úseku Štúrovo – Szob zrušené bez náhrady.



Linky Žilina/Púchov – Praha budú na traťovom úseku Žilina – Púchov – Horní Lideč zrušené bez náhrady.



Linky Žilina – Ostrava/Praha budú na traťovom úseku Čadca – Mosty u Jablunkova zrušené bez náhrady.



Vlaky IC 44/45 bude vedený len v úseku Košice – Bratislava-Nové Mesto a späť.



Linky Bratislava – Viedeň budú na traťovom úseku Kittsee – Bratislava hl. st. zrušené bez náhrady.



Linky na traťovom úseku Košice – Čierna nad Tisou – Čop budú zrušené bez náhrady.



Linky Košice – Budapešť v úseku Košice – Hidasnémeti budú zrušené bez náhrady.



Vlaky s označením 130, 131, 240, 241, 242, 243, 284, 285, 442, 443, 476, 477 budú zrušené bez náhrady v celej trase na území Slovenskej republiky.







zvýšenú frekvenciu dezinfekcie všetkých železničných vozidiel nad rámec bežného čistenia (okrem bežnej dezinfekcie toaliet sa navyše dezinfikujú madlá, tlačidlá, kľučky, odpadkové koše a pod.),



dezinfekciu rušňov,



úplnú dezinfekciu interiéru vozidiel ozónom,



dezinfekciu vozidiel chlórom,



Informovanie verejnosti prostredníctvom informačných plagátov na staniciach a vo vlakoch





13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu a snahu zamedziť šírenie nového koronavírusu pripravuje kroky, ktoré sa v najbližších dňoch dotknú cestujúcich vo vnútroštátnej i v medzinárodnej preprave. Tie súvisia aj s viacerými nariadeniami a rozhodnutiami ÚKŠ.Celkovo pôjde o dočasnú redukciu v objeme zhruba 33 % dopravných výkonov. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR) vydalo nasledovné opatrenia, ktoré budú realizované v noci zo soboty na nedeľu (od 15. 3. 2020).Nadväznosti spojov v zahraničí si, prosím, overte u zahraničných dopravcov.ZSSK pri tvorbe opatrení v súvislosti s koronavírusom naďalej spolupracuje so štátnymi orgánmi a dodržiava usmernenia hlavného hygienika. Krízový štáb ZSSK pravidelne na dennej báze zasadá, aby dokázal identifikovať všetky možné riziká v súvislosti so šírením koronavírusu a následne zaviedol také opatrenia, ktoré prispejú k ich zmierneniu.V súvislosti so zabezpečovaním osobnej dopravy ZSSK zaviedla:Informačný servis