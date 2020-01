ZUBNÍ TECHNICI: Protetický štítok by sa mal zaviesť čo najskôr

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. januára (TASR) – Slováci by mali vedieť viac informácií o tom, aká zubná korunka, mostík či snímateľná zubná protéza sú im vkladané do úst. Hlavnou prioritou Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) pre tento rok je bezodkladné zavedenie zdravotníckej dokumentácie k zubným náhradám do praxe. Táto dokumentácia sa nazýva aj protetický štítok a podľa zubných technikov zabezpečuje kvalitné a bezpečné zubné náhrady, ktorým môžu občania Európskej únie (EÚ) dôverovať podobne, ako je to pri potravinách.Povinnosť vedenia protetickej dokumentácie vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu o zdravotníckych pomôckach z roku 2017. Napriek tomu sa však táto povinnosť na Slovensku v praxi stále neuplatňuje.povedala prezidentka SKZT Hana Dohálová. "konštatovala Dohálová. V praxi by mal pacient pri nasadení každej zubnej náhrady dostať sprievodnú dokumentáciu presne, ako dostáva správu z ošetrenia od špecialistu. Tá bude obsahovať informácie o tom, kto, kedy a z akého materiálu zubnú náhradu vyrobil a môže ju predložiť napríklad alergológovi alebo všeobecnému lekárovi v prípade nevysvetliteľných alergií. V prípade problémov bude možné lepšie dohľadať fakty o náhrade a následne tak vyvodiť zodpovednosť. Zubní lekári a zubní technici tiež budú viac krytí v prípade reklamácií pacienta, čo sa týka kvality zubnej náhrady.Hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že ministerstvo a SKZT vytvorili návrh novely vyhlášky MZ SR č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Obsahuje nové tlačivo na predpisovanie zdravotníckych pomôcok na mieru, teda aj zubných náhrad. "" povedala Eliášová. Návrh právneho predpisu momentálne upravujú podľa pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania. Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. júna.Ďalšou prioritou SKZT v tomto roku je uzákonenie povinnosti pre zubných technikov pracovať na základe licencií. Toto opatrenie podľa Dohálovej výrazne zlepší možnosť kontroly subjektov, ktorí poskytujú zhotovenie zubných náhrad a tým sa zvýši ochrana pacientov.Myslí si, že veľkým problémom v zubnej technike je nízke finančné ohodnotenie, preto kvalitní zubní technici odchádzajú do iných odvetví. SKZT chce preto priniesť jasný prehľad vo financovaní zubných náhrad zo zdravotného poistenia, ktorý by reálne odrážal náklady na správne vyhotovenú zubnú náhradu. "vysvetľuje Dohálová.