Zubný kaz či zápal ďasien trápi 90 percent dospelých

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Ochorenia ústnej dutiny, akými sú zubný kaz a zápal ďasien, postihujú viac ako 90 percent dospelej populácie. Prevenciou im však možno predchádzať. Pri príležitosti Európskeho dňa ústneho zdravia, ktoré každoročne pripadá na 12. septembra, na to poukázala Slovenská komora zubných lekárov (SKZL).Slovenskí zubní lekári pripomínajú, že nikdy nie je príliš skoro, ani príliš neskoro začať sa starať o svoje ústne zdravie. "Väčšina dospelej, a najmä seniorskej populácie prevenciu vníma len ako absolvovanie preventívnej prehliadky raz ročne, a tým urobili všetko pre svoje ústne zdravie," uviedla predsedníčka Výboru SKZL pre prevenciu a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre zubné lekárstvo Neda Markovská.Poukázala na to, že Slováci vo vysokom počte trpia tzv. chronickými neprenosnými ochoreniami. Tie sa vyvíjajú pomaly a vznikajú v dôsledku kombinácie nielen genetických a fyziologických faktorov, ale významne sa pod ne podpisuje aj životný štýl a zlozvyky. Ide najmä o pacientov s vysokým krvným tlakom, srdcovým infarktom či pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, astmou alebo s diagnózou diabetes mellitus."Nie malú skupinu tvoria pacienti, ktorí pre rôzne ochorenia užívajú lieky na riedenie krvi, alebo ide o pacientov po transplantácii srdcovej chlopne, samotných orgánov alebo tých, ktorí na transplantáciu čakajú. V dnešnej dobe fyzickej neaktivity sú to aj pacienti v liečbe osteoporózy," priblížila Markovská.Liečba týchto ochorení sa zhoršuje vtedy, ak sa v ústach nachádza neošetrený zubný kaz, zub so zápalovým nálezom na koreni alebo zápal ďasien a parodontu.SKZL preto poukazuje na to, že v rámci prevencie je dôležité nielen nechať si ošetriť zuby a ústnu dutinu, ale rovnako dvakrát ročne absolvovať dentálnu hygienu. Za základ dobrej starostlivosti považujú zubní lekári každodennú domácu starostlivosť správnou ústnou hygienou, podporou zubnej skloviny pomocou fluoridov, redukciou prijímaných cukrov a pravidelnými prehliadkami.