Zubný kaz trápi častejšie ženy. Z Peňaženky zdravia je možné čerpať až 120 eur aj na výkony u stomatológa

VšZP ponúka benefity pre celú rodinu

21.9.2023 (SITA.sk) -Stomatológa vyhľadávame najčastejšie z dôvodu"Ten trápi viac ženy ako mužov, a to aj pre faktory súvisiace s prudkými hormonálnymi zmenami ako je puberta dievčat, gravidita či klimaktérium žien," hovorí Beata Havelková, podpredsedníčka predstavenstva VšZP. Najúčinnejším spôsobom ako predchádzať zubnému kazu súMinulý rok absolvovalo preventívnu prehliadkuVšZP. Oproti roku 2021, kedy si do zubárskeho kresla za účelom prevencie sadlo viac ako 1,34 milióna poistencov, ide o mierny nárast. "Práve preventívna starostlivosť a dentálna hygiena, výplne a extrakcia zubov sú u v prípade našich dospelých poistencov najčastejšie vykazované stomatologické výkony," vymenúva manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.S prevenciou je potrebné začať čím skôr aj u detí, najlepšie v čase prerezania prvých zubov dočasného chrupu. Potrebné je dbať aj naminimálne raz za dva mesiace a po prekonaní každej infekčnej choroby. Netreba zabúdať ani na čistenieMedzizubných priestorov, keďže ažvzniká práve tam. "Účinným nástrojom prevencie chorôb ústnej dutiny je aj," zdôrazňuje E. Peterová.V rámci Peňaženky zdravia MAXI , ktorá je súčasťou mobilnej aplikácie VšZP, môžu poistenci čerpať bonus aždentálnu hygienu, RTG vyšetrenia, zubné výplne, korunky, mostíky, či na anestéziu, a. "Poisťovňa v tomto smere prináša viac výhod aj pre seniorov, ktorí si môžu uplatniť finančný príspevok aj na opravu snímateľnej náhrady," dodáva E. Peterová. V platnosti naďalej zostáva i existujúci a veľmi žiadaný benefit naaž do výškyVšZP zároveň ako jediná zdravotná poisťovňa prispieva dospelým poistencom, už od výšky +1/-1 dioptrie. Ak nosíte okuliare, môžete požiadať aj o príspevokuž pri výške dioptrie od +1/-1. Obľúbený príspevok ažje možné uplatniť si bez ohľadu na výšku dioptrií.VšZP ako jediná poisťovňa tiež poskytuje príspevok na– pre dospelých aj seniorov.zostáva v platnosti príspevok ažna kategorizované lieky a dietetické potraviny na predpis.Rozšíril sa aj balík benefitov pre. VšZP s podporou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek spustila, ktoré dopĺňa aj bezplatné psychologické poradenstvo. Poistenkyne majú tiež dispozíciina Slovensku. Ženy od 35 rokov si môžu rovnakú sumu uplatniť aj na. V platnosti zostáva aj, ktorá dokáže odhaliť ajPredrakovinové štádiá ochorenia krčka maternice či príspevok naPoisťovňa myslí aj na diabetikov a dáva im ažna 6 – 7 dní a glukózový senzor na 10 dní pre rizikovú skupinu diabetikov a diabetikov 1. typu. Celkovo môžu poistenci získať na starostlivosť o zdravieUplatnenie benefitov z Peňaženky zdravia je podmienené absolvovaním preventívnych prehliadok. "Táto podmienka nemá byť prekážkou či trestom pre poistencov, ale motiváciou k absolvovaniu prevencie a odmenou za to, že sú zodpovední voči sebe a voči svojim blízkym. A naše aktuálne dáta svedčia o tom, že aj to pomáha dostať ľudí k lekárovi v záujme predchádzania vážnym zdravotným komplikáciám, ktoré môžu obrátiť život na ruby im a ich rodinám," dodáva B. Havelková. Overiť si aktuálny stav chýbajúcich alebo absolvovaných preventívnych prehliadok je možné v mobilnej aplikácii VšZP , alebo prostredníctvom ePobočky . Poistenec okrem toho nesmie mať nedoplatky na zdravotnom poistení alebo nepokryté obdobia poistného vzťahu.Ak aj vy chcete získať prístup k množstvu benefitov z Peňaženky zdravia, uvítací bonus či využívať služby vernostného programu Vernosť+ , medzi ktoré patrí aj Dr. Nonstop+, prepoistite sa do VšZP. Môžete tak urobiť aj online alebo v ktorejkoľvek pobočke VšZP na Slovensku.Informačný servis