Župan Juraj Droba ocenil 51 osobností Bratislavského samosprávneho kraja

6.6.2025 (SITA.sk) - Bratislavský župan Juraj Droba tento týždeň ocenil výnimočné osobnosti, ktoré zásadne prispeli k rozvoju regiónu. Počas 20. ročníka galavečera udelil ocenenie 51 osobnostiam, niektorým in memoriam, nakoľko sa odovzdávali za roky 2023 a 2024. „Prínos laureátov bol ocenený v štyroch kategóriách: Pamätný list predsedu BSK, Výročná cena Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK a Historická osobnosť regiónu," uviedla hovorkyňa BSK Pamätný list predsedu BSK si prevzalo 23 osobností. „Ide o ľudí, ktorí dlhodobo obohacujú život v Bratislavskom kraji a to svojou odbornou, umeleckou či pedagogickou činnosťou," priblížila Forman. V druhej kategórii Výročné ceny Samuela Zochaktorá je najvyšším ocenením BSK, bolo ocenených 20 osobností za mimoriadne zásluhy v rôznych oblastiach spoločenského života.Dve mená z tejto kategórie zároveň získali aj Cenu verejnosti. O nej rozhodovali obyvatelia kraja elektronickým hlasovaním. „Za rok 2023 sa absolútnym víťazom stala nezisková organizácia Depaul Slovensko. Rok 2024 ovládol zase vinár, vedec a spisovateľ Fedor Malík," dodala Forman. Počas slávnostného galavečera bolo udelených aj šesť cien zahraničným občanom, ktorí svojím pôsobením prispeli k rozvoju kraja a zaslúžili sa o posilňovanie priateľských vzťahov a spolupráce medzi národmi a regiónmi.Predseda BSK Juraj Droba udelil aj dva tituly Historická osobnosť regiónu. „Udeľuje sa osobnostiam, ktoré sa nezmazateľne zapísali do dejín nášho regiónu, ale i Slovenska – svojím dielom, postojom alebo tým, ako formovali kultúru, vedu či spoločenský život," vysvetlila Forman. Doteraz toto ocenenie in memoriam získalo už päť osobností.Titul historická osobnosť regiónu bol za rok 2023 udelený akademickému maliarovi, autorovi výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky, národnému umelcovi Albínovi Brunovskému. „Za rok 2024 bol tento titul udelený brilantnému ekonómovi, národohospodárovi, pedagógovi a počas druhej svetovej vojny prvému guvernérovi Slovenskej národnej banky profesorovi Imrichovi Karvašovi," dodala Forman.