Župan Lunter avizuje zlé správy pre samosprávy, upozorňuje na účelové korekcie eurofondov z ministerstva

Rekonštrukcia Strednej odbornej školy v Banskej Štiavnici

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa

Vyjadrenie ministra Rašiho

27.10.2023 (SITA.sk) - O zlých správach pre samosprávy informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter, ktorých nositeľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Župan poukázal na zvláštne korekcie už schválených a skontrolovaných eurofondových projektov. Vyslovil aj podozrenie, že ide o účelové konanie, lebo je podozrenie, že MIRRI zazmluvnilo projekty za viac peňazí, ako mali finančné krytie. Lunter zvažuje aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Ako príklad uviedol projekt rekonštrukcie Strednej odbornej školy v Banskej Štiavnici za viac ako milión eur. „V minulosti bol riadiacim orgánom riadne schválený, riadne skontrolovaný a bez akýchkoľvek pripomienok sme v ňom mohli pokračovať. Pustili sme sa do rekonštrukcie, kde pri začatí sme prišli na to, že niektoré veci je potrebné dorobiť nad rámec projektu. Je to bežná vec, ktorá sa pri veľkých rekonštrukciách stáva,“ uviedol župan s tým, že napriek tomu, že zákon na to myslí, BBSK si nenárokoval ani o cent navyše od riadiaceho orgánu a financuje to z vlastných zdrojov.„O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď nám MIRRI oznámilo, že pre toto navýšenie chcú vrátiť 25 % dotácie, a to vrátane tej časti, ktorú sme zaplatili z vlastných zdrojov,“ popísal Lunter s tým, že toto považujú za absurdné.„Získali sme podozrenie, že problém bude niekde inde,“ konštatoval predseda. Dodal, že zistili, že aj iné samosprávy sa stretávajú s podobnými korekciami a problémami pri už zazmluvnerných projektoch.„Keď sme začali zisťovať off record a rozprávať sa aj s úradníkmi na MIRRI, tak sme získali informáciu, že MIRRI v predchádzajúcom období zazmluvnilo viac percent zdrojov, ako mali reálnu alokáciu,“ doplnil župan s tým, že len v BBSK sú spätne posielané korekcie vo výške 1,89 mil. eur.BBSK podľa jeho vedenia zvažuje trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože toto konanie spôsobuje hospodárske škody. „Zasahuje to aj do životov ľudí, lebo nemáme schopnosť riadne prevádzkovať naše organizácie,“ doplnil Lunter, a tiež dodal, že už požiadal nového ministra investícií a regionálneho rozvoja Richarda Rašiho , aby tieto korekcie zrušil, a tiež žiada novú vládu, aby toto zastavila. Podľa župana nejde len o BBSK, ale aj o iné samosprávy, ktoré dnes na celom Slovensku nie sú v kondícii, aby toto dokázali znášať a prežiť.Ako v stanovisku pre agentúru SITA uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši, korekcie, teda pokuty, ktoré Banskobystrickému samosprávnemu kraju dal rezort v minulosti, preskúmajú.„Tento prípad je len jednou z mnohých faktúr, ktoré musia zaplatiť daňoví poplatníci za nezodpovednosť a nekompetentnosť bývalej ministerky Veroniky Remišovej,“ uviedol šéf MIRRI s tým, že v piatok 27. októbra vydal všetkým generálnym riaditeľom pokyn na výrazné zjednodušenie čerpania eurofondov.