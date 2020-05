Župan Majerský apeluje na Chemes aj Nexis Fibers, aby nerobili zo zamestnancov svojich rukojemníkov

Zachovanie pracovných miest

14.5.2020 (Webnoviny.sk) - Aktuálna vypätá situácia v priemyselnom parku v Humennom sa nepozdáva ani predsedovi Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanovi Majerskému, ktorý odstávku energií pre spoločnosť Nexis Fibers , s ktorou súvisí aj hromadné prepúšťanie, považuje za neuvážené rozhodnutie. Prešovský župan preto vyzval spoločnosti Chemes , a. s. Humenné a Nexis Fibers, a. s. k spoločnému dialógu.Ako agentúru SITA informovala Lea Heilová z odboru komunikácie a propagácie Úradu PSK, pre samosprávu je dôležité zachovanie pracovných miest, preto župan apeluje na firmy, aby nerobili zo svojich zamestnancov rukojemníkov, ale rozumne sa dohodli na spolupráci.„Som veľmi znepokojený situáciou v humenskom priemyselnom parku, kde môže prísť o prácu 400 ľudí. Zamestnanci nemôžu byť rukojemníkmi sporov majiteľov firiem - Chemes a Nexis Fibers. Vyzývam obe spoločnosti, aby pristúpili k spoločnému dialógu a našli riešenie tejto situácie. Chrániť pracujúcich a pracovné miesta v tomto regióne by malo byť pre obe strany oveľa dôležitejšie než ich spory,“ apeloval na firmy Majerský.Dodal, že aj keď samospráva doteraz do rokovaní a vzájomnej komunikácie zainteresovaných strán priamo nevstupovala, vypätú situáciu bude sledovať.Župan pozitívne hodnotí aktívne riešenie situácie ministerstvom hospodárstva. Minister Richard Sulík sa pred štvrtkovým rokovaním vlády stretol so zamestnancami spoločnosti Nexis Fibers, desiatky ktorých prišli protestovať pred Úrad vlády SR proti nečinnosti štátnych orgánov v prípade protiprávneho konania spoločnosti Chemes.„Podporujem tento protest. Ja mám v tejto veci jasno a presvedčenie, že firma Chemes vyjednáva nekorektne, prekrúca a práve na tomto prípade máme výbornú možnosť preukázať, že platí právny štát. Nestačí mať súdne rozhodnutia, lebo tie sú na svete, treba ich aj vykonať. Tu to máme príležitosť dokázať,“ uviedol Sulík, ktorý v tejto súvislosti sprostredkoval stretnutie s ministerkou spravodlivosti.Nexis Fibers získal 14. apríla záväzné neodkladné opatrenie súdu, ktorý uložil spoločnosti Chemes povinnosť zabezpečiť nerušenú a priebežnú dodávku energií a médií na základe týždenných zálohových platieb. Ako agentúre SITA potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, ešte 5. mája bolo vo vzťahu k neodkladnému opatreniu žalovaným podané odvolanie, o ktorom rozhodne Krajský súd v Prešove. Neodkladné opatrenie je však vykonateľné a účinné jeho doručením.„Riešime to cez exekúciu. Dali sme podanie na exekučné konanie a čakáme, kedy exekútor začne konať,“ uviedol v tejto súvislosti pre agentúru SITA výkonný riaditeľ Nexis Fiber Ján Kučeravý.Zároveň dodal, že skúsenosti s vymožiteľnosťou takéhoto opatrenia nemajú dobré. „My už jedno takéto opatrenie v inom spore s Chemesom máme. Chemes ho ale nerešpektuje. Tam sa to ťahá už viac ako rok a pol a zatiaľ sme sa k ničomu nedopracovali. Je to teda veľmi chabý prostriedok na uplatňovanie si svojich práv,“ skonštatoval Kučeravý.Do sporu oboch firiem vstúpil aj Protimonopolný úrad SR, ktorý v utorok 12 . mája vydal predbežné opatrenia v prebiehajúcom správnom konaní voči spoločnosti Chemes za možné zneužívanie dominantného postavenia v oblasti výroby a distribúcie energií a médií.Chemes opätovne nedodáva energie pre Nexis Fibers, ktorá koncom apríla nahlásila hromadné prepúšťanie všetkých takmer 400 zamestnancov, od nedele 10. mája.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj spoločnosť Chemes.