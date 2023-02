Župan Trnka možno pôjde do väzby, obvinenia zadržaných z akcie Valentín sa týkajú kauzy nákupu teplomerov

NAKA zadržala sedem osôb

Kauza nákupu teplomerov

18.2.2023 (SITA.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Valentín obvinila päť osôb, pre dvoch žiada väzbu, o ktorej bude rozhodovať sudca. Vyšetrovateľ obvinil Richarda R., Rastislava T., Martina S., Jána S. a Antona T. za pokračovacieho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaný formou spolupáchateľstva.Podnet na vzatie do väzby podal na Richarda R a Rastislava T. Informovala o tom na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky. Počas akcie Valentín príslušníci NAKA zadržala sedem osôb. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v súčasnosti nie je možné poskytnúť podrobnejšie informácie.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšič potvrdil, že obvinenia zadržaných osôb sa týkajú kauzy nákupu teplomerov. Zo zoznamu obvinených je pravdepodobné, že to platí aj pre kauzu sypačov, ktorú ako prvý zverejnil Korzár v lete 2021.V kauze teplomerov išlo o nákup 205 kusov za zhruba 180-tisíc eur, kraju ich dodal známy košického župana Rastislava T. Richard R. za dvojnásobnú cenu oproti tej, za ktorú rovnaké teplomery od toho istého výrobcu nakupovali Banskobystrický a Nitriansky kraj, informuje Denník N.Podozrivé obstarávanie štyroch sypačov bolo zákazkou za 1,3 milióna eur, košickej župe ich dodala firma Tempus – Trans.Prešovská župa takmer rovnaké sypače nakupovala o 100-tisíc eur za kus lacnejšie. Od februára 2020 bola poverenou riaditeľkou Správy ciest Košického kraja Zuzana Slivenská, a to v čase, keď sa pripravoval tender na sypače. Anton T. sa stal riaditeľom v júli 2020, za jeho éry sa obstarávanie zrealizovalo.