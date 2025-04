Zurian čelí kritike opozície. Tvrdí, že jeho svedomie je čisté a zvažuje právne kroky

Politické útoky zasahujú aj rodinu šéfa inšpekcie

Zurian je pripravený brániť sa právnou cestou

27.4.2025 (SITA.sk) - Šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian už nechce nechať na seba hádzať špinu. Odmieta zo strany politickej opozície nenávistné "hejty". Zurian uvažuje, že sa bude brániť právnou cestou."Už pár dní znášam urážky a nezmysly zo strany politikov na moju osobu v súvislosti so zastavením a prerušením vyšetrovania prípadov zverejneného videa muža obžalovaného z atentátu na premiéra a možného pochybenia počas zákroku ochranky. Po mojom vymenovaní do hodnosti generála je táto situácia neznesiteľná a zasahuje už do života mojich synov," povedal Zurian.Šéf policajnej inšpekcie nechce komentovať politikov. "Som policajt, nestarám sa do ich politických bojov. Mojimi "zbraňami" je len zákon a fakty a preto som sa rozhodol, že výroky o tom, že som zamietol vyšetrovanie uniknutého videa z atentátu pod koberec, vnímam ako podnet na prešetrenie mojej osoby. Chápem, že všetci budú namietať zaujatosť, pretože som riaditeľom úradu, ktorý je príslušný na preverenie podozrenia policajta. Rozhodne preto prokuratúra, ktorá zložka sa bude preverovaním zaoberať," dodal Zurian.Vyzýva politikov, ktorí sa vyjadrovali k prípadu uniknutého videa, aby prišli vypovedať a predložili dôkazy o jeho zásahu do vyšetrovania, prípadne k inej jeho údajnej trestnej činnosti."Verím, že si splnia svoju občiansku povinnosť a budú spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. V opačnom prípade sa budem brániť právnou cestou, nenechám po sebe hádzať špinu. Moje svedomie je čisté, absolútne nezasahujem do žiadneho prípadu, pretože viem, že na to nemám zo zákona oprávnenie,” uzavrel Zurian.