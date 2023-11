Zurian nepresvedčil hnutie PS, že je vhodný kandidát do pozície šéfa Úradu inšpekčnej služby

5.11.2023 (SITA.sk) - Branislav Zurian nás nepresvedčil, že je vhodným kandidátom na pozíciu šéfa inšpekčnej služby, skonštatoval v relácii V politike televízie Ta3 poslanec hnutia Progresívne Slovensko (PS) Branislav Vančo na margo vypočutia Zuriana na branno-bezpečnostnom výbore.Zurian bol tento týždeň vládou odobrený do pozície šéfa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR . Podľa Vanča ho poslanci PS vyše troch hodín „grilovali" na výbore, poslanec je ale toho názoru, že Zurian nevedel primerane odpovedať na viacero otázok.Vančo pripomenul i to, že Zurian strávil istý čas v Bielorusku. Podotkol, že bude zvedavý na to, či nový šéf inšpekčnej služby získa bezpečnostnú previerku.