Zurian plánuje v prípade svojho vymenovania vykonať na policajnej inšpekcii personálny audit (foto)

2.11.2023 (SITA.sk) - Kandidát na šéfa policajnej inšpekcie Branislav Zurian plánuje v prípade svojho vymenovania do funkcie urobiť v inštitúcii personálny audit. Povedal to vo štvrtok po svojom vypočutí na pôde parlamentného brannobezpečnostného výboru.„Koľko ľudí je, koľko funkcii je obsadených. Budem sa snažiť obsadiť tie najlepšie pozície kvalitnými odborníkmi," povedal Zurian. Doplnil, že sa bude snažiť o to, aby inšpekcia pre policajtov nebola „strašiakom". „Ale aby bola braná ako jeden profesionálny zákonný útvar," doplnil Zurian.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v tejto súvislosti doplnil, že nomináciu Zuriana predloží na rokovanie vlády.