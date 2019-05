Zuzana Čaputová navštívi ako prezidentka Českú republiku 20. júna

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Praha 16. mája (TASR) - Prvá oficiálna zahraničná cesta nastupujúcej prezidentky SR Zuzany Čaputovej povedie do Českej republiky. Uskutoční sa 20. júna. Pre TASR to potvrdil člen jej tímu Martin Burgr.Do Českej republiky povedie taktiež posledná zahraničná cesta súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku. Už koncom mája sa stretne s českým partnerom Milošom Zemanom v Lánoch. Pre TASR to potvrdil prezidentov hovorca Jiří Ovčáček.uviedol Ovčáček.Kiska Českú republiku naposledy navštívil koncom apríla v rámci pracovnej cesty.