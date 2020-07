Zuzana Čaputová opísala najnáročnejšie rozhodnutia prezidentky, počet žiadostí sa zvýšil

Milosť udelila v šiestich prípadoch

Prísne posudzovanie žiadostí

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej patrí medzi najnáročnejšie rozhodnutia v jej funkcii posudzovanie žiadostí o milosť. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti. Do Prezidentského paláca jej chodí väčší počet žiadostí ako jej predchodcovi Andrejovi Kiskovi . Čaputová zatiaľ udelila milosť šesťkrát.„Keď sa ma ľudia pýtajú, ktoré rozhodnutia vo funkcii patria medzi najťažšie, odpovedám, že určite jedno z nich je posudzovanie žiadostí o milosť. Vždy pri tom ide o mimoriadny akt, konkrétne osudy konkrétnych ľudí a takto, mimoriadne, aj k jednotlivým žiadostiam pristupujem,“ uviedla prezidentka. Počet žiadostí, ktoré chodia do kancelárie prezidenta, sa oproti predchádzajúcemu roku podľa nej výrazne zvýšil.Za prvý rok v úrade prišlo Andrejovi Kiskovi 694 žiadostí o milosť a prezident za ten čas žiadnu milosť neudelil. Počas Čaputovej prvého roka prišlo 1 543 žiadostí a milosť udelila v šiestich prípadoch.Hlava štátu tiež zdôraznila, že posudzuje všetky okolnosti jednotlivých prípadov, akými sú zdravotný stav a momentálna životná situácia odsúdeného či jeho rodiny. Prezidentkina kancelária si tiež žiada posudky od sociálnych úradov, samospráv, či študuje zdôvodnenia rozhodnutí súdov, život páchateľa pred spáchaním trestného činu a jeho motív. Čaputová to objasňuje tak, že posudzujú, či výkon trestu pôsobí na páchateľa výchovne a tiež jeho schopnosť vrátiť sa do normálneho života.„Samozrejme, väčšina žiadostí cez prísne posudzovanie neprejde. Ale keď na udelenie milosti napokon existuje adekvátny dôvod, mám mimoriadnu radosť, že pre ďalšieho človeka a jeho rodinu skončí spravidla dlhoročná a bolestivá trauma a dostane možnosť na lepší život,“ uzavrela prezidentka.