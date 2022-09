Zuzana Čaputová udelila milosť dvom Slovákom, odpustila trest za marihuanu a krádež

S drogami neobchodoval

Matka šiestich detí

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes udelila milosť 28-ročnému mužovi a 35-ročnej žene. V prvom prípade prezidentka odpustila odsúdenému z päťročného trestu odňatia slobody jeho nevykonaný zvyšok v dĺžke jeden rok a štyri mesiace pod podmienkou, že do konca pôvodne udeleného trestu nespácha úmyselný trestný čin. V druhom prípade prezidentka odpustila 35-ročnej žene trest odňatia slobody vo výmere jeden rok pod podmienkou, že po dobu jedného roka odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin. Rozhodla tak v záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o maloleté deti odsúdenej. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec Dvadsaťosemročný muž bol súdom právoplatne odsúdený za kúpu a prechovávanie marihuany. Ako vyplýva zo žiadosti o milosť, odsúdený marihuanu nepredával a návykovú látku si v malom množstve zaobstaral výlučne pre vlastnú potrebu. So započítaním výkonu väzby si z uloženého päťročného trestu odňatia slobody vykonal tri roky a osem mesiacov, pričom z toho takmer tri roky strávil v podmienkach prísnejšej väzby.„Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä skutočnosť, že odsúdený s návykovou látkou neobchodoval. Hodnotenie z ústavu na výkon trestu odňatia slobody je kladné a jeho postoj k spáchanej trestnej činnosti je kritický. V minulosti riadne pracoval a jeho posledným zamestnávateľom bol hodnotený kladne,“ vysvetlil Strižinec.Ako dodal, prezidentka sa plne stotožňuje s myšlienkou, že drogovú trestnú činnosť je potrebné primerane postihovať, avšak je potrebné rozlišovať medzi dílermi a konzumentmi. „Vzhľadom na osobu odsúdeného a spoločenskú nebezpečnosť jeho konania možno doposiaľ vykonaný trest odňatia slobody považovať za dostatočný,“ uviedol hovorca.Odsúdená 35-ročná žena je matkou šiestich maloletých detí. Dve najmladšie sú v útlom veku a stále ich dojčí. V prípade, ak by nastúpila na výkon trestu, otec detí, ktorý pracuje a rodinu zabezpečuje finančne, by sa len ťažko vedel postarať o štyri najmenšie deti v predškolskom veku, pričom jedno z detí je zdravotne znevýhodnené a vyžaduje si zvýšenú starostlivosť.„Žena bola podmienečne odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní jeden rok so skúšobnou dobou dva roky pre spáchanie drobnej krádeže v hodnote 28 eur. Keďže v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia jej tri deti nenavštevovali riadne školu a mali vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny, súd jej nariadil výkon trestu,“ vysvetlil Strižinec s tým, že okrem uvedených trestných činov nebola v minulosti odsúdená pre spáchanie inej trestnej činnosti.Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť podľa hovorcu zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä zložitú sociálnu situáciu rodiny. „Zo žiadosti o milosť vyplýva, že deti omilostenej si riadne plnia školskú dochádzku. V spolupráci s príslušným Centrom pre rodiny a deti došlo aj k zlepšeniu rodičovskej starostlivosti a matka preukázala, že sa o deti vie a chce postarať,“ dodal Strižinec.