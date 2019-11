Zuzana Čaputová upozornila na nelegálnu ťažbu lesov

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Klimatická kríza nie je jediná vec, ktorá nás trápi v oblasti životného prostredia. Je tu aj kríza biodiverzity, vymieranie druhov, a tieto veci spolu súvisia, myslí si prezidentka SR Zuzana Čaputová. Povedala to na otvorení medzinárodnej konferencie o lesoch a divočine Wild Europe Conference v Bratislave." povedala.Čaputová upozornila aj na nelegálnu ťažbu v lesoch, stratu pôvodných ekosystémov, starých lesov a pralesov, a to nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie (EÚ).Hovorila aj o situácii lesov v rámci EÚ, ktorých asi polovica nie sú pod nejakou formou ochrany. Niekde podľa Čaputovej aj tá ochrana je, no aj napriek tomu dochádza k úbytku lesa.Prezidentka dlhodobo propaguje aj doriešenie situácie v národných parkoch na Slovensku, aby sa zabezpečila dostatočná ochrana týchto území, keďže sú pod neustálym tlakom developerov či ilegálnej ťažby.Na konferencii pripomenula, že prvým krokom pri nástupe do prezidentského paláca bolo stretnutie s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), kde sa rozprávali o zmene prístupu k nízkouhlíkovej neutralite na Slovensku do roku 2050.