Zuzana Smatanová vydala nový dvojalbum Echo

Na archívnej snímke speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová.

Bratislava 29. júna (TASR) – Šesťnásobná slovenská zlatá slávica Zuzana Smatanová vydáva nový dvojalbum. Je v poradí šiestou štúdiovkou speváčky a skladateľky, dostal názov Echo. Jeho vydanie avizoval singel a klip Jediný a jediná, ktorý vydala v závere apríla. Fanúšikovia si naň museli počkať viac ako šesť a pol roka, predchádzajúci album Dvere vyšiel v októbri 2011. Zuzana ho predstavila vo štvrtok večer (28.6.) v Bratislave, do života ho uviedli fanúšikovia silným fúknutím, to aby ho zavialo ku všetkým, ktorí majú radi jej pesničky.Novinka ponúka 21 piesní, na prvom disku deväť slovenských, na druhom dvanásť s anglickými textami. Sú nimi Echo, V dobrom aj zlom, Môžeme si už odpustiť, Miesta, duet s Adamom Ďuricom, Horou, Otcovi, Jediný a jediná, Bergen a Zmútená voda, na druhom disku anglické Echo, Runner Shooter, Hard Nut, Cloudkeeper, Paper Ship, Secret, Liquid Condition, Scarecrow, Lavender, Doe, The Story of a Salmon, dvanástou je Woods. Bonusom albumu je videodokument z nahrávania albumu.uviedla k novému albumu pre TASR speváčka.Svoju kapelu pri tomto albume vynechala a prizvala si k nahrávaniu viacero muzikantov, s ktorými doteraz nespolupracovala. Boli medzi nimi Martin Valihora, Martin Gašpar, Juraj Griglák, Milan Adamec či Peter Kunzo. Zuzana aj sama nahrávala nástroje, na ktorých doteraz nehrala, nahrala bicie, basu, akordeón, cajon, všetky gitary a klávesy, takže na albume bola multiinštrumentalistkou. Hudba aj texty všetkých piesní sú z jej pera. Ako prvá počula Zuzkine nové pesničky jej mama, ktorá je vždy jej prvým poslucháčom a kritikom.Piesne z nového albumu predstaví speváčka už počas letných mesiacov, keď vystúpi na viacerých letných festivaloch. Na november pripravuje turné, bude na ňom dvanásť koncertov. Dátumy oznámi v najbližších dňoch.dodala.Zuzana si zaspomínala aj na finále speváckej súťaže Coca Cola PopStar, ktorú v máji 2003 vyhrala. Predsedom poroty bol Peter Nagy.dodala na záver pre TASR speváčka.