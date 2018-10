BRATISLAVA 25. októbra - Slovenská speváčka Zuzana Smatanová zverejnila videoklip k piesni Môžme si už odpustiť?. V novinke sa okrem interpretky objavil aj kôň."Dej klipu zachytáva plynutie dní, môj bludný kruh, neschopnosť odpustiť a neustále sa vracanie do minulosti. Nakoniec ma vyvedie z tohto kruhu moja vlastná intuícia, dozretie a pochopenie v podobe svetla, vtedy vychádzam von a odpúšťam. Kôň je v klipe symbolom slobody a odpustenia," uviedla Smatanová.

Rada skladá emotívne, citlivé skladby

Vedela presne, ako ju v štúdiu vystavia

Skladba sa nachádza na jej najnovšom dvojalbume Echo (2018)."Rada skladám emotívne, citlivé skladby, kde môžem opisovať kúsky svojho vlastného života, o ktorom, paradoxne, hovorím dosť málo. Pieseň Môžme si už odpustiť? som napísala pre človeka, s ktorým sa môj vzťah začal vyvíjať nie úplne dobrým smerom a potrebovali sme si všetko povedať otvorene, na rovinu a odpustiť si. Dnes viem, že to bol dobrý krok a vzájomné odpustenie nám obom prospelo, hoci ten človek vôbec netuší, že som o tom neskôr napísala pieseň. Hovorí sa, že odpustenie druhému je darom najmä samému sebe, je to oslobodenie, odpútanie sa od minulosti, a táto pesnička to pre mňa určite znamená," povedala hudobníčka."Túto pesničku som skladala asi najdlhší čas z celého dvojalbumu Echo. Možno pre moju emóciu a preklenutie toho obdobia odpúšťania potrebovala dozrieť, aby som to v sebe definitívne uzavrela a spolu s tým aj pesničku. Produkcia bola pre mňa ľahšia a jednoznačná už od samého začiatku, keď som pracovala na demo nahrávke, vedela som presne, ako ju v štúdiu vystaviam a v akej podobe skončí," prezradila muzikantka, ktorá v rámci Echo tour navštívi od 13. novembra do 2. decembra dvanásť slovenských miest.Zuzana Smatanová odštartovala svoju kariéru v roku 2003, keď vyhrala súťaž Coca-Cola Popstar. V tom istom roku vydala debutový album Entirely good. Po ňom nasledovali albumy Svet mi stúpil na nohu (2005), Tabletky odvahy (2007), dvojalbum Gemini (2009), Dvere (2011) a menovaný Echo (2018). V roku 2013 uzrel svetlo sveta jej výberový album Momenty 2003-2013. Smatanová je šesťnásobnou držiteľkou ceny Zlatý slávik v kategórii speváčka roka.Informácie pochádzajú od Evy Sládkovej zo spoločnosti Propaganda House a z archívu agentúry SITA.