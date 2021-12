Zuzana Stavrovská pokračuje ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, rozhodli poslanci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Zuzana Stavrovská bude najbližších šesť rokov pokračovať vo funkcii komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. V piatok o tom rozhodlo 135 poslancov Národnej rady SR. Stavrovská bola na tomto poste aj doteraz.„Opätovné zvolenie si veľmi vážim, táto práca má veľký zmysel. Teším sa, že môžeme pokračovať v ochrane práv zraniteľných,“ reagovala Stavrovská v stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Elena Koritšánska.Čo sa týka plánov do budúcna, komisárka spomenula zámer rozšíriť pôsobnosť úradu aj na ochranu práv seniorov.Plánuje tiež presadiť zmenu zákona o konaní pred Ústavným súdom SR, aby klienta so zdravotným postihnutím v konaní o ústavnej sťažnosti mohol zastupovať Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.Stavrovská chce docieliť aj možnosť bezplatného právneho zastúpenia ex offo bez potreby preukazovania majetku v súdnych konaniach o spôsobilosti na právne úkony.