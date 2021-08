Zuzana z očkovacej lotérie má nízku šancu vymôcť si výhru 400-tisíc eur, podľa právnika nesplnila súťažné podmienky

Podmienku nesplnila

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - Súťažiaca Zuzana, ktorá v očkovacej lotérii prišla o 400-tisíc eur, má nízku šancu vymôcť túto sumu, a to najmä z dôvodu nesplnenia súťažných podmienok. Nevyslovila totiž heslo v časovom limite. Pre agentúru SITA to povedal advokát Zoltán Nagy z advokátskej kancelárie Taylor Wessing.„Máme za to, že v zmysle štatútu súťaže o finančnú odmenu v podobe očkovacej prémie nemá súťažiaca, ktorá nestihla v časovom limite povedať príslušné heslo, nárok na výhru,“ ozrejmil Nagy.Ako ďalej uviedol, podľa štatútu je totiž jednou zo stanovených podmienok pre vznik nároku na výhru správne zodpovedanie otázky, prípadne hesla, ktoré odznelo alebo sa zverejnilo v televíznej relácii, a to v časovom limite 20 sekúnd od zdvihnutia hovoru súťažiacim.Podľa Nagya v prípade, že túto podmienku súťažiaca nesplnila, nevzniká jej podľa štatútu nárok ani na výhru. Právnik pripomenul, že ministerstvo financií ako vyhlasovateľ očkovacej lotérie navyše podľa štatútu nezodpovedá za funkčnosť sietí operátorov, cez ktoré sú vykonávané úkony na splnenie podmienok.Sem podľa advokátskej kancelárie patrí jednak funkčnosť telefónnych sietí, ale aj sietí, prostredníctvom ktorých sa šíri vysielanie relácie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) RTVS odštartovala v nedeľu večer 15. augusta žrebovanie súťaže o prémiu pod názvom Byť zdravý je výhra. Súťažiaca Zuzana sledovala žrebovanie cez internet a pre omeškanie internetového streamu nestihla heslo včas povedať.Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa so Zuzanou tento týždeň stretol a prisľúbil, že situáciu bude rezort financií bezodkladne riešiť. V pondelok 16. augusta na sociálnej sieti Matovič napísal, že „Zuzana je super dáma a všetci budeme veľmi radi, ak ona bude môcť byť nakoniec rada tiež“.Právnik Nagy hovorí, že hoci podmienky očkovacej lotérie môžu byť oprávnene vnímané ako diskriminačné či nespravodlivé voči osobám zrakovo či sluchovo zdravotne postihnutým, ale aj voči súťažiacim, ktorí daný program sledujú prostredníctvom rôznych foriem vysielania, tak v tomto prípade vníma „šancu neúspešnej súťažiacej vymôcť očkovaciu premiérou ako nízku“.„Ak by navyše súťaž o očkovaciu prémiu nespĺňala znaky hazardnej hry podľa Zákona o hazardných hrách, mohla by spadať pod definíciu ,hry‘ v zmysle paragrafu 845 Občianskeho zákonníka, pri ktorom platí, že výhry z hier nemožno vymáhať súdnou cestou,“ povedal Nagy.Podľa neho by bol v takom prípade záväzok organizátora hry vyplatiť výhru len takzvanou naturálnou obligáciou, čo znamená, že organizátor hry má povinnosť výhru vyplatiť, no výherca sa plnenia z hry nemôže domáhať súdnou cestou.Podľa pravidiel lotérie, pri ktorej hráč nesplní podmienky na prémiovú výhru 100-tisíc eur, táto čiastka sa prenáša do ďalšieho kola na súťažiaceho. Otázkou je, či sa môže sumy 400-tisíc plus 100-tisíc eur domáhať ďalší výherca v novom žrebovaní.Keďže zo strany neúspešnej súťažiacej neboli splnené podmienky pre vznik nároku na výhru v zmysle štatútu, podľa právnika Nagya by mal ďalší vyžrebovaný súťažiaci šancu na potenciálnu výhru vo výške 400-tisíc eur plus 100-tisíc eur.„Na druhej strane, pokiaľ by bola očkovacia lotéria súdom vyhodnotená tak, že nejde o hru podľa Zákona o hazardných hrách, ale o hru v zmysle Občianskeho zákonníka, ani tento nárok na výhru by nebol zo strany súťažiaceho vymáhateľný (v prípade nevyplatenia výhry z strany organizátora),“ dodal Nagy.Rezort financií vyčlenil na výhry v očkovacej lotérii celkovo 21 miliónov eur. Najvyššia suma, ktorú je možné vyhrať, je 100-tisíc eur. Takúto čiastku môže získať počas živého losovania päť výhercov.