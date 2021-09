Zuzana z očkovacej lotérie môže získať výhru 400-tisíc eur, vláda odklepla zmenu zákona

Lehota sa predĺži do konca roka

Inštitút náhradnej očkovacej prémie

22.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu schválila návrh novely zákona, ktorým sa predlžuje možnosť získania sprostredkovateľského bonusu v rámci očkovacej lotérie , a to až do konca roka 2021.Schválený návrh novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa má tiež vysporiadať s rôznymi nepredvídateľnými situáciami, ktoré môžu nastať pri žrebovaní očkovacej prémie a v dôsledku ktorých súťažiaci nezískajú očkovaciu prémiu.Vláda súčasne schválila návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.S cieľom ďalej podporovať očkovanie proti COVID-19 sa podľa návrhu zákona predĺži lehota, počas ktorej musí byť zaočkovaná osoba zaočkovaná, ak chce získať identifikátor, na základe ktorého môže byť sprostredkovateľovi očkovania vyplatený sprostredkovateľský bonus. Táto lehota sa predĺži do konca roka 2021.V zákone sa ďalej upravuje aj situácia, keď sa osoba zaočkuje treťou dávkou vakcíny, respektíve druhou dávkou vakcíny pri jednodávkovej vakcíne. Po novom sa takejto osobe umožní, aby sa zaregistrovala a zúčastnila súťaže o očkovaciu prémiu samostatne aj za toto dodatočné očkovanie.Zavádza sa tiež inštitút náhradnej očkovacej prémie v prípade, ak po žrebovaní nastane okolnosť, ktorá je najmä technického charakteru.Tá môže vzniknúť na strane vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie alebo podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby a má povahu takzvanej vyššej moci, v dôsledku ktorej dôjde k nesplneniu podmienok vzniku nároku na očkovaciu prémiu v zmysle štatútu.Pod pojmom „vyššia moc” sa rozumie mimoriadna, nepredvídaná, neodvrátiteľná a nezavinená udalosť, ktorá spôsobí, že nevznikol nárok na výhru v zmysle štatútu súťaže o očkovaciu prémiu a ktorej nebolo možné zabrániť bežnou opatrnosťou, obozretnosťou a starostlivosťou.