Zväz cestovného ruchu a AHRS odmietajú zvýšenie DPH, zavedenie dvojnásobnej sadzby dane pochová cestovný ruch na Slovensku

23.9.2024 (SITA.sk) - Zamestnávatelia združení v Zväze cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR SR) Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) a Bratislava Hotels Association (BHA) rezolútne odmietajú zavedenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby na úrovni 23 %.Upozorňujú, že zavedenie dvojnásobnej sadzby dane pochová cestovný ruch na Slovensku. Z tohto dôvodu odmietajú prijatie konsolidačného balíka v aktuálnej podobe a žiadajú okamžité prehodnotenie sadzby dane zo strany Ministerstva financií Aj napriek tomu, že 20 z 27 členských krajín má sadzbu DPH na ubytovanie na úrovni 10 % a nižšiu, slovenské ministerstvo financií v rámci konsolidačného balíka navrhuje razantné, dvojnásobné navýšenie. Na likvidačné dopady tohto neuváženého návrhu ešte minulý týždeň upozornili zamestnávatelia naprieč celým HoReCa sektorom.„Celý sektor je dnes v kontexte globálnej konkurencie vysoko senzitívny na cenu, a preto neprimerané navýšenie DPH zníži záujem turistov, obsadenosť ubytovacích zariadení, pokles celkovej spotreby v turistických destináciách, zmrazenie investícií do rozvoja a kvality a stratu konkurencieschopnosti pre celý sektor. Považujeme to za neprípustné a s takýmto krokom skrátka nemôžeme súhlasiť v žiadnom prípade,“ zdôrazňuje generálny manažér AHRS, Martin Novotný S tým súhlasí aj viceprezident Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR SR), Roman Berkes . Ten zdôrazňuje, že prijatie konsolidačného balíka v jeho aktuálnej podobe znamená pre domáci cestovný ruch bytostné ohrozenie: „Je zarážajúce, že tomuto vážnemu návrhu zo strany ministerstva financií nepredchádzala žiadna odborná diskusia s prihliadnutím na možné dopady na celý sektor. Rozvoj cestovného ruchu má jasne definovanú prioritu v Programovom vyhlásení vlády, čoho deklaráciou je aj novovzniknuté rezortné ministerstvo, s ktorým v ostatných dňoch intenzívne komunikujeme a hľadáme všetky možnosti na odvrátenie tohto stavu.“ spresňuje.Asociácia upozorňuje, že zvýšenie sadzby DPH dovolenku na Slovensku zásadne predraží – hotely tak nebudú schopné konkurovať výhodnejším cenám a lacnejším pobytom v okolitých krajinách či prímorských destináciách.Navýšené ceny ubytovania v hoteloch a penziónoch navyše môžu spôsobiť presmerovanie záujmu o ubytovanie do šedej ekonomiky, bez výberu DPH a ostatných daní, čo neprispeje ku avizovanej konsolidácii verejných zdrojov. Okrem straty návštevníkov si naša krajina zarobí aj na markantný nárast nezamestnanosti.„Navrhované navýšenie sadzby na 23 % spôsobí ročný pokles na úrovni 1,3 milióna návštevníkov, čo môže znamenať ohrozenie pre 15-tisíc pracovných miest v sektore a previazaných odvetviach,“ vysvetľuje Novotný.Odborníci tiež zdôrazňujú, že skokové zvýšenie DPH bude mať za následok pokles v ročných tržbách na úrovni 270 miliónov eur, pri zohľadnení multiplikačného efektu ubytovania na previazané odvetvia. Chýbajúce tržby by následne ukrojili z predpokladaného navýšenia výberu DPH až 51 miliónov eur ročne. Nezanedbateľný nie je ani možný výpadok z výberu miestnych daní vo výške 8,3 milióna eur, čo určite nepomôže napnutým rozpočtom samospráv.„Či už ide o domácich alebo zahraničných návštevníkov – všetkých na konci dňa zaujíma cena a jej pomer ku kvalite poskytovaných služieb. Skokové zvýšenie DPH v kombinácii s niekoľkokrát navyšovanými miestnymi poplatkami, parkovacou politikou či transakčnou daňou spôsobí, že hotelieri nebudú schopní pracovať ani s kvalitou a ani s cenou. Pre mnohých to bude znamenať likvidáciu,“ spresňuje prezident Bratislava Hotels Association (BHA) Juraj Marko Práve z tohto dôvodu vyzývajú zamestnávatelia združení v AHRS, ZCR a BHA ministra financií, aby urýchlene prehodnotil navrhované opatrenia v rámci konsolidačného balíka a upustil od skokového zvýšenia DPH na ubytovacie služby. Zároveň apelujú aj na Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ SR), aby konalo v záujme HoReCa sektora, na ktorého podporu a rozvoj aj vzniklo, a nedopustilo zvýšenie dane na úroveň 23 %.„HoReCa sektor je balík služieb, kde poskytovanie ubytovania je organicky prepojené s poskytovaním gastro služieb a ďalších služieb, ktoré klient očakáva v turistickej destinácii. Výsledkom tejto previazanosti zvýrazňuje aj fakt, že 19 z 27 členských krajín EU má rovnakú sadzbu DPH na ubytovanie aj gastro služby,“ uzatvára generálny manažér AHRS, Martin Novotný.