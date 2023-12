Zväz cestovného ruchu očakáva od nového ministerstva posilnenie riadenia a cielenú podporu odvetviu

Koordinácia nástrojov a reštart

25.12.2023 (SITA.sk) - Predstavitelia cestovného ruchu, profesijné združenia a organizácie vo Zväze cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR) podporujú vznik Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) Jeho zriadenie umožňuje parlamentom schválená novela kompetenčného zákona. ZCR vo štvrtok informoval, že dlhodobo presadzuje posilnenie riadenia a cielenú podporu tomuto odvetviu. A to najmä po pandémii, ktorá najviac zasiahla práve turizmus.„Pozícia Slovenska na globálnom i európskom trhu sa oslabila aj v súvislosti s vojnovými konfliktami, najmä kvôli vojne v susediacej Ukrajine. Preto je nevyhnutné zabezpečiť postupné riešenie špecifických problémov odvetvia, ktoré tvoria predovšetkým malé a stredné podniky,” uviedol prezident ZCR Marek Harbuľák Za potrebnú označil lepšiu koordináciu nástrojov na pomoc a reštart cestovného ruchu, aj z dôvodu lepšieho rozvoja regiónov. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, investičný dlh vo viacerých zložkách cestovného ruchu, absencia informácií a dát podľa šéfa ZCR bránia rozvoju a zlepšeniu konkurencieschopnosti Slovenska.„Sme presvedčení, že odborná diskusia so zástupcami nového ministerstva pre cestovný ruch a šport bude efektívna a prispeje k napĺňaniu cieľov v programovom vyhlásení vlády, ktoré sú totožné s požiadavkami branže pred parlamentnými voľbami,” dodal Harbuľák.Predseda predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Igor Rattaj považuje za nevyhnutné a dobré, že cestovný ruch a šport budú mať svoje ministerstvo, lebo veľmi ťažko sa hľadá podpora, keď neexistuje protistrana na úrovni štátu a vlád.V tejto súvislosti pripomenul prípravu pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v Jasnej o mesiac, ktoré sa budú môcť uskutočniť aj s podporou štátu. Od nového ministerstva očakáva šéf TMR aj zásadnú zmenu v prístupe štátu k cestovnému ruchu, ktorý mohol mať doteraz pocit nechceného dieťaťa.„Ako keby sme neobjavili čaro tohto odvetvia ako zdroja príjmu. Slovensko to predsa nie sú len veľké fabriky a automobilky, ktoré môže jedného dňa niekto presťahovať inde,” myslí si Rattaj.„Cestovný ruch má obrovský potenciál, žijú z neho celé regióny a preto si zaslúži adekvátnu pozornosť aj zo strany štátu v podobe ministerstva, ktorému v jeho misii držíme palce,“ dodal.