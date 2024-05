Zväz slovenského lyžovania hodnotí uplynulú sezónu úspešne, prezident Paško vyzdvihol najmä organizáciu SP v Jasnej

Škvrna edície

18.5.2024 (SITA.sk) - Zväz slovenského lyžovania (ZSL) , ktorý má za sebou druhý rok svojej existencie, vyhodnotil uplynulú sezónu ako úspešnú. Vedenie zväzu na štvrtkovej tlačovej konferencii vyzdvihlo viaceré výkony slovenských lyžiarok a lyžiarov a vysoko pozitívne vyhodnotilo organizáciu Svetového pohára v Jasnej.Škvrnou edície je podľa ZSL zranenie elitnej svetovej slalomárky Petry Vlhovej , pre ktorú sa sezóna skončila práve na podujatí v Jasnej. Poranila si tam koleno a následne musela podstúpiť operáciu.„Naši športovci dosiahli mnohé dobré výsledky na pretekoch po celom svete a nám sa zase na Slovensko podarilo priniesť a úspešne zrealizovať prestížny Svetový pohár alpských lyžiarok. Stredisko v Jasnej sa tak počas januára stalo centrom svetového lyžovania. Chcem sa preto poďakovať celému organizačnému tímu, dobrovoľníkom, našim pretekárkam, sponzorom a partnerom a najmä fanúšikom, ktorí prišli osobne do Jasnej alebo povzbudzovali pri obrazovkách. Bez nich by Svetový pohár nemal tú správnu atmosféru,“ zhodnotil prezident ZSL Martin Paško pre oficiálny zväzový web.ZSL potešili aj čísla, ktoré vygeneroval SP v Jasnej. O podujatie bol obrovský záujem a vstupenky sa vypredali rekordne rýchlo. Odhadovalo sa, že v stredisku mohlo byť počas víkendu vyše 30-tisíc návštevníkov a televízne prenosy sledovalo asi 150 miliónov divákov z celého sveta.„Aj vďaka tomu máme prísľub od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) , že podujatie svetového formátu sa v budúcnosti opäť môže vrátiť na Slovensko. S náročnou realizáciou Svetového pohára nám pomáhal 900-členný tím, tristo dobrovoľníkov a vyše štyristo ľudí v realizačných tímoch športovkýň. Verím, že ďalšie podujatia zvládneme rovnako profesionálne a potešíme športovcov aj fanúšikov,“ pridala sa k bilancovaniu sezóny riaditeľka pretekov Svetového pohára v Jasnej a viceprezidentka zväzu Jana Palovičová.Na štvrtkovej tlačovej konferencii sa nezúčastnila Petra Vlhová, ktorá sa naďalej venuje rehabilitácii po zranení kolena.Rodáčka z Liptovského Mikuláša absolvovala v uplynulej sezóne štrnásť pretekov Svetového pohára a trikrát v nich zvíťazila. Najrýchlejšia bola v slalomoch v slovinskej Kranjskej Gore, vo francúzskom stredisku Courchevel a vo fínskom Levi.Medzi mužmi najviac vyčnieval Andreas Žampa , ktorý sa do sezóny rozbiehal po dlhom výpadku. Spôsobila ho viacnásobná zlomenina vonkajšieho členka po páde na tréningu v Taliansku vlani v januári.Po vyše dvojročnej odmlke si však v tomto ročníku pripísal body do Svetového pohára alpských lyžiarov, keď v obrovskom slalome v bulharskom Bansku skončil na 24. mieste.„Som veľmi rád, že sa mi podarilo prejsť ťažkými chvíľami, najmä vo fyzickej rehabilitačnej príprave, takže ma to naozaj veľmi teší. Urobilo ma to lepším športovcom aj človekom, lebo ťažké chvíle vždy otestujú človeka, ako na tom je. Zároveň som veľmi rád, že sa mi podarilo vrátiť do Svetového pohára,“ povedal 30-ročný Andreas Žampa.