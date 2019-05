Zväzy vítajú fond na podporu športu, Siekel:Je to výsledok dlhej práce

Na snímke poslanci NR SR, vľavo Dušan Tittel a vpravo Tibor Jančula (obaja SNS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Tibor Jančula a Dušan Tittel v piatok predstavili návrh zákona o novej forme financovania športu. Popri súčasnej rozpočtovej kapitole chcú zriadiť verejnoprávny fond po vzore fondu na podporu kultúry, ktorý by dopĺňal súčasné financovanie športu. Predloženie návrhu zákona je vyvrcholenie viacročnej práce, na ktorej spolupracovali odborníci, jednotlivé športové zväzy aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).povedal pre TASR prezident SOŠV Anton Siekel.Financovanie športu patrí k agendám SOŠV a Siekela teší, že zákonodarcovia čerpali aj z ich námetov.uviedol Siekel a v súvislosti s ďalšími víziami dodal:Vznik fondu vítajú aj jednotlivé zväzy. Väčšina trpí dlhodobým nedostatok financií, ktoré chýbajú najmä pri práci s mládežou.povedal prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.Víziu nárastu financií kvitoval aj olympijský víťaz v chôdzi a v súčasnosti predseda Komisie športovcov SOŠV Matej Tóth. On vidí fond ako investíciu do mládeže:Tóth pozná problematiku financovania športu na vlastnej koži, no myslí si, že v súčasnosti trpí najmä podpora detí.dodal Tóth.