Zverejnená komunikácia Suchobu v kauze Mýtnik svedčí o jeho nedôveryhodnosti, tvrdí Brhelov advokát

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Zverejnené emailové komunikácie spolupracujúceho obvineného v kauze Mýtnik Michala Suchobu svedčia o jeho nedôveryhodnosti. V tlačovej správe to konštatuje Michal Mandzák , ktorý je obhajcom obvineného podnikateľa Jozefa Brhela Advokát pripomenul, že z komunikácie vyplynulo aj podozrenie, že súčasný šéf Finančnej správy SR Jiří Žežulka žiadal od Suchobu úplatok, pričom sa vec mala týkať aj premiéra Eduarda Hegera ešte v čase, keď bol ministrom financií.„Ak štátne orgány veria Michalovi Suchobovi v obvineniach voči môjmu klientovi, mali by jeho slovám veriť aj v obvineniach voči premiérovi Hegerovi a šéfovi finančnej správy Žežulkovi. Preto budeme žiadať o vypočutie obidvoch pánov, nech sa preukáže, či Michal Suchoba hovorí pravdu, alebo klame," povedal Mandzák.Advokát zároveň zdôraznil, že z komunikácie vyplýva, že vyšetrovateľka kauzy Mýtnik sa s advokátkou Suchobu vopred dohadovala na jeho výpovedi, čo je v prísnom rozpore s nezávislým a nestranným vyšetrovaním.„Podozrenie z manipulácie súdneho procesu a spochybnenie nestrannosti vyplýva aj z toho, že predsedovi senátu Jánovi Hrubalovi sme tieto materiály chceli odovzdať, on si ich však nevyžiadal, čiže nevie posúdiť, čo v nich v skutočnosti je," povedal Mandzák s tým, že na Špecializovaný trestný súd sa obhajoba Jozefa Brhela obrátila s informáciou, že disponuje súhrnom materiálov, ktoré naznačujú manipuláciu prípravného konania v prípade Mýtnik ešte začiatkom júla.Mandzák tiež poukázal na informácie, podľa ktorých právna zástupkyňa Suchobu dostala za prvých sedem mesiacov svojich služieb honorár 510-tisíc eur.Za to údajne nakúpila pol tony strieborných mincí, a to od firiem, ktoré sú podozrivé z daňových podvodov a prepísané na cudzincov.Veľa týchto platieb bolo podľa medializovaných informácií navyše uskutočnených v hotovosti a denné výbery z bankomatov mali byť až vo výške desaťtisíc eur.„Firmy, ktoré sa na týchto podozrivých transakciách podieľali, po sebe zanechali daňové dlhy vo výške 416-tisíc eur. Už len čerešničkou na torte je, že jedna z týchto firiem, konkrétne Port of comp, je zapojená do prípadu Oliva, v ktorom okrem iného ide o daňové podvody s fiktívnymi platinovými mincami s únikom viac než 23 miliónov euro na daniach," uviedol Mandzák.Jednotlivé platby za strieborné mince a výbery hotovosti podľa advokáta časovo kopírujú dôležité udalosti vo vyšetrovaní prípadu Mýtnik.„Podozrivé obchodné operácie začali v máji, keď sa schyľovalo k spolupráci bývalého prezidenta finančnej správy Imreczeho s orgánmi činnými v trestnom konaní," povedal Mandzák. Dodal, že bude žiadať príslušné štátne orgány, aby uvedené skutočnosti preverili.Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 10. októbra začiatok súdneho procesu v kauze známej ako Mýtnik.Obžalobe v tomto prípade konkrétne čelia podnikateľ Jozef Brhel a jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc , bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega , podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda Súd konkrétne v tejto veci vytýčil spolu 11 pojednávaní v termínoch od októbra do decembra.