Zverejnili termín štartu novej sezóny Fortuna ligy, tímy budú mať na prípravu len mesiac

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nová sezóna najvyššej slovenskej futbalovej súťaže už pozná dátum svojho štartu. Fortuna liga 2020/2021 sa začne 8. augusta, na tomto termíne sa dohodli kluby Fortuna ligy na prezídiu Únie ligových klubov Aktuálna koronavírusom ovplyvnená sezóna vyvrcholí 11. júla 5. kolom nadstavby a majstrovskými oslavami na Tehelnom poli, resp. 14. a 17. júla barážou o účasť vo Fortuna lige, resp. prípadnými play-off zápasmi o Európsku ligu "Našou ambíciou bolo hrať v takom termíne, aby sme sa vyhli neskorým decembrovým, respektíve prípadným januárovým kolám. Jesenná časť fortunaligovej sezóny 2020/21 by sa mala teda začať 8. augusta a skončiť 15. decembra 2020. Musíme odohrať 18 kôl našej ligy, 2 - 3 kolá Slovnaft Cupu a musíme rátať aj s tromi reprezentačnými prestávkami, resp. asociačnými termínmi,“ informoval prezident ÚLK Ivan Kozák v tlačovej správe.Letná pauza, resp. v tomto prípade skôr príprava nebude dlhá. Mužstvá, ktoré skončia 11. júla, budú mať takmer mesiac na to, aby sa pripravili na nový ročník, účastníci baráže či play-off o šesť dní menej."Súčasná situácia nie je ľahká a ani ideálna. Ak by sme začali neskôr, hrozilo by, že by sme museli dohrávať zápasy aj v neskorších decembrových termínoch, čo by nebolo optimálne. Verím, že sa so situáciou hráči a realizačné tímy popasujú,“ doplnil Kozák.