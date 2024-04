Zverejňujete fotky detí, z dovolenky či osláv? Dajte si pozor na možných predátorov či zlodejov

Najviac úložísk

Pozvánka pre zlodeja

3.4.2024 (SITA.sk) - Slováci denne dávajú na sociálne siete videá či fotografie svojich detí z dovolenky, rodinných osláv alebo kúpania sa. Neuvedomujú si však, že v budúcnosti môže takýto druh príspevkov narobiť problémy.Ako upozorňuje TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk , že pokiaľ ste mimo domova či aj doma, takéto posty zo súkromia nezverejňujte o to viac, ak sú na nich najmladší členovia domácnosti.„Tak v prvom rade by to nemali byť fotky, zvukové a obrazové záznamy detí, ktoré zdieľajú rodičia, ktorí si vlastne neuvedomujú, že tým vytvárajú deťom už odmalička digitálnu stopu," uviedla advokátka Denisa Demčák Miklošová.Nikdy totiž neviete, kto môže byť potenciálny predátor a nepomôže ani to, ak si nastavíte príspevok len pre úzky okruh ľudí. „Môže získavať o dieťati informácie a môže následne dôjsť k páchaniu trestnej činnosti, ako napríklad sexuálne zneužívanie, obťažovanie," ozrejmila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Slovensko je podľa Demčák Miklošovej popri Holandsku jednou z krajín, kde je najviac úložísk s materiálom, ktorý je označovaný ako detská pornografia. „Nie je vôbec vylúčené, že aj navonok nevinné zábery, ktorými sa chcú rodičia pochváliť, skončia práve na takýchto serveroch," upozornila advokátka.Tiež môže byť dieťa s odstupom času terčom kyberšikany , čo môže viesť k tlaku naňho a následne ku skratovému riešeniu.Ďalším nebezpečenstvom sú fotografie z dovolenky, ktoré sú častokrát pozvánkou pre zlodeja.„Nezdieľanie svojej polohy, to je nielen z hľadiska toho, že potenciálni páchatelia budú vedieť, že sa práve človek nenachádza na svojej adrese a nachádza sa niekde inde, ale tak isto je tu aj hrozba stalkingu - nebezpečného prenasledovania," vystríha Demčák Miklošová.Podobne je to aj pri fotografiách svojich domácností. „Polícia samozrejme eviduje prípady, v rámci ktorých sme pri objasňovaní zistili, že práve zverejňovanie takýchto fotografií dalo návod na taktiku tomuto páchateľovi, aby sa do obydlia vlámal," dodala Hrabovská.Viac si prečítajte na stránke Noviny.sk