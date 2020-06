Zvieratká, ktoré skrotia vaše deti :)

Ak chcete svoje deti zabaviť s originálnym leporelom a pritom ich aj nenápadne niečo naučiť, vyskúšajte novinku Afrika z kufríka – v naozajstnom kufríku sa skrýva nádherné leporelo a navyše aj skrýša, kde si deti môžu uložiť rôzne vecičky.

V kufríku nájdete 11-člennú zvieraciu tlupu a napríklad opička hovorí deťom, že hračky si treba po sebe upratať. Leopard Leonard im zasa hovorí o tom, aký dôležitý je spánok a ťava Java, aký nevyhnutný je správny pitný režim.

„Keď deťom tieto múdrosti a rady poviete navyše imitujúc hlas leva, zebry alebo surikaty, pokojne sa môže stať, že vám deti čoskoro budú zobať z rukyJ“ dodáva Petra.

Prenosný kufrík s rozkladacím veršovaným leporelom je vymyslený ako spoločné čítanie najmenších s rodičmi. Vychádza z poznania, že malé deti obľubujú príbehy o zvieratách a rady sa učia napodobňovaním.

Každé zvieratko, ktoré dieťa spoznáva na safari, má teda určitú pozitívnu vlastnosť a na jej základe radí dieťaťu, ako si osvojiť potrebné návyky a vykonávať aj menej obľúbené činnosti.

Kufrík a leporelo Afrika z kufríka fungujú ako harmonický celok, a to aj zásluhou pôsobivého dizajnu a ilustrácií z dielne mladej slovenskej výtvarníčky Kataríny Hutníkovej. „Niektorí si isto pamätáte takéto klasické harmonikové leporelá z detstva, ktoré dnes už veľmi často nevznikajú. My sme chceli dnešným deťom dopriať práve ten zážitok, ktorý sme mali aj my. Aby si z leporela mohli vytvoriť nejakú kulisu, napríklad na divadielko, alebo cestičku, prípadne si poskladať domček,“ dodáva Katka.

Celé leporelo má 1 a pol metra a vytvára súvislý pás celej africkej krajiny: môžete vidieť púšť, savanu, divokú džungľu.

A ešte jednu veci vám prezradíme...ale pssst, nikomu to nehovorteJ Autorky ukryli na jednotlivé strany rôzne drobnosti a detailíky, ako napríklad mäsožravá rastlina, ktorá sa práve snaží zožrať muchu. Alebo vtáčika kulika nílskeho, ktorý pomáha krokodílom udržiavať čistý chrup.

„Veríme, že Afrika z kufríka bude prinášať malým aj veľkým kopu zábavy. A rodičom prajeme veľa oddychu,“ odkazujú sympatické autorky Afriky z kufríka Petra Gmucová a Katarína Hutníková.

Milan Buno, knižný publicista