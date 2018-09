Zvláštny zápas s Dánskom bol lepší ako tréning, zhodli sa hráči

Na snímke gólová radosť Slovákov v prípravnom futbalovom zápase Slovensko - Dánsko v Trnave 5. septembra 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke vľavo Juraj Kucka (Slovensko) a vpravo Nicolai Johansen (Dánsko) v prípravnom futbalovom zápase Slovensko - Dánsko v Trnave 5. septembra 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. septembra (TASR) - Stredajší prípravný zápas s dánskym (polo)amatérskym reprezentačným výberom postavil slovenských futbalistov pred jednoznačný víťazný imperatív, ktorý zvládli. Herne to síce z ich strany nebolo ono, ale výsledok 3:0 nie je žiadna hanba. Tézu "behať a brániť vie dnes vo futbale každý" totiž potvrdil hosťujúci tím zložený z hráčov z treťo a štvrtoligových domácich klubov do bodky.zhodnotil stretnutie útočník Adam Nemec, ktorý v 11. minúte po centri Juraja Kucku svojou silnou zbraňou hlavou otvoril skóre.Následne sa v dvoch zábleskoch šancí ocitli aj Dáni, ale zvyšok prvého polčasu patril favoritovi. Ten spálil niekoľko tutoviek, až prišla 37. minúta a dvojgólové vedenie zariadil Albert Rusnák.poznamenal Rusnák. Aj on súhlasil s tvrdením Adama Nemca, že síce duel úplne nesplnil účel, ale bolo to lepšie ako len trénovať.Po zmene strán boli diváci svedkami futbalovej nudy, rezultát uzavrel vlastný gól hostí po aktivite a prudkom centri Róberta Maka. Slováci dosiahli v treťom vzájomnom zápase s Dánskom druhé víťazstvo popri jednej prehre. V nedeľu 9. septembra o 15.00 SELČ sa zverenci trénera Jána Kozáka predstavia v ukrajinskom Ľvove proti domácemu výberu v prvom zápase B-divízie Ligy národovuviedol stredopoliar Ján Greguš.