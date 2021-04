Zvolen porazil Nové Zámky a dostal sa do semifinále Tipos extraligy

Hokejisti HKM Zvolen si ako druhý tím zabezpečili postup do semifinále Kaufland play off Tipos extraligy. Víťaz základnej časti vyhral v stredajšom štvrtom zápase štvrťfinále na ľade HC Mikron Nové Zámky 6:3 a v sérii triumfoval jednoznačne 4:0. Už predtým si postup zaistil HK Poprad.



Gólom a dvoma asistenciami sa pod víťazstvo Zvolena podpísal kanadsky útočník Allan McPherson, tri body pribudli aj na konto jeho spoluhráča Radovana Bondru (0+3) a domáceho Juraja Juríka (2+1).

Štvrtý zápas štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy:





HC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen 3:6 (0:1, 3:4, 0:1)



Góly: 24. Jurík (Rogoň), 26. Okoličány (Jurík), 39. Jurík (Okoličány, Holenda) - 12. Kelemen (Bondra), 23. Zuzin (z tr. strieľania), 25. Tibenský (McPherson, Bondra), 32. Nuutinen (McPherson, Viedenský), 37. McPherson (Puliš, Nuutinen), 56. Kelemen (Bondra, Mikúš). Rozhodovali: Fridrich, Müllner - Crman, Gegáň, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, bez divákov.



/konečný stav série: 0:4, Zvolen postúpil do semifinále/



Nové Zámky: Kiviaho – Hain, Västilä, Fereta, Holenda, Roman, Mikuš, Šeliga, Petrík – Števuliak, Doggett, Rogoň – Varga, Jurík, Okoličány – Majdan, Seppanen, Obdržálek – Zahradník, Ondrušek, Adrisík



Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Mikúš, Bondra – Nuutinen, Puliš, McPherson – Stupka, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Tibenský, Marcinek - Jedlička

Novozámčania v snahe predĺžiť si sezónu začali aktívne a do prvej veľkej šance sa v 6. minúte po chybe defenzívy hostí dostal Ondrušek, ale sám pred Rahmom sa nepresadil. Na druhej strane mal sľubnú streleckú pozíciu Zuzin po spolupráci s Viedenským, rovnako bez úspechu. Skóre otvorili v 12. minúte Zvolenčania, keď Kelemen vypichol domácim puk na obrannej modrej a brejk dvoch na jedného s Bondrom sám gólovo zakončil. Vzápätí putoval na trestnú lavicu McPherson, ale Nové Zámky výhodu nepretavili na vyrovnanie, hoci Števuliakov pokus Rahm iba s námahou vytesnil.



V úvode druhej tretiny padli štyri góly v priebehu troch minút. Zvolen zvýšil svoj náskok v 23. minúte, keď po faule na unikajúceho Koleniča nariadili arbitri trestné strieľanie a Zuzin ho premenil - 0:2. Už o 43 sekúnd neskôr vrátil domácim nádej Jurík, ktorý sa presadil pri vlastnom oslabení strelou do ľavého horného rohu Rahmovej bránky. Tibenský potom prinavrátil hosťom vedenie o dva góly, no o ďalších 41 sekúnd si Hraško nešťastne zrazil prihrávku Okoličányho do vlastnej bránky a Nové Zámky znížili na 2:3. Hain mohol v polovici duelu vyrovnať, ale ani jeho dva pokusy sa gólom neskončili, hneď v protiútoku Jurík iba faulom znemožnil skórovať Kelemenovi. Zvolen hral presilovku najskôr katastrofálne a takmer inkasoval od Rogoňa, no početnú výhodu napokon využili v 32. minúte zásluhou Nuutinena. Hostia pridali aj piaty zásah, po vyšachovaní obrany súpera zvýšil McPherson na 5:2. Účet gólovej druhej časti uzavrel domáci Jurík, ktorý sa presadil druhýkrát v zápase.



McPherson mal v 43. minúte na hokejke ďalší gól Zvolenčanov, na druhej strane sa sám pred Rahmom ocitol Doggett, no nedokázal dostať puk za jeho chrbát. Brankár hostí si poradil aj s pokusom Ondrušeka a jeho tím si tak naďalej držal sľubný náskok. Kontaktný gól neprišiel ani pri presilovke Novozámčanov po podrazení Stupku. Domáci sa tlačili dopredu, no nenašli recept na dramatizáciu koncovky stretnutia. Naopak, definitívu na druhej strane priniesol gól Kelemena v 56. minúte na 6:3.