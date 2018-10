Zvolen si poradil s Liptovským Mikulášom, padlo deväť gólov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

HKM Zvolen – MHk 32 Liptovský Mikuláš 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)



Góly: 17. P. Zuzin (Michal Chovan), 30. Holovič (Šišovský, Lušňák), 30. Kytnár (Michal Chovan), 42. Holovič (Zeleňák, Lušnák), 55. Kytnár (Michal Chovan, Drgoň), 59. Špirko (Vandas, Handlovský) – 27. Piatka (Richard Huna), 35. L. Žiak (Kriška), 47. J. Sukeľ (Korim) Rozhodovali: Kalina, T. Orolin – Šoltés, Bogdaň, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1260 divákov



Zvolen: Skapski – Vandane, Ulrych, Zeleňák, Růžička, Drgoň, Charnaok – Vandas, Handlovský, Špirko - Lušňák, Holovič, Šišovský – P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – Roman, S. Petráš, Andrisík



Liptovský Mikuláš: Kislicyn - Nádašdi, Mezovský, Matej Bača, P. Horváth, Kuráli, Fereta, J. Nemec, Korim - M. Kriška, Richard Huna, Róbert Huna - Števuliak, Piatka, L. Žiak – Heikkilä, Uhrík, Vybíral – J. Sukeľ, Oško, Uram

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 9. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v utorňajšej dohrávke 2. kola hokejovej Tipsport Ligy nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 6:3.Dohrávku druhého kola, v ktorej si oba tímy vymenili domáce prostredie, začali lepšie Liptáci. Už v prvej minúte mohli ísť do vedenia, ale Piatka vysoký puk nedostal do bránky. Zvolen mal šancu paradoxne v oslabení. Po prihrávke Zuzina od zadného mantinelu zakončoval Petráš, Kislicyn bol na mieste.Nepokoril ho potom ani z dvoch metrov voľný Charnaok, na opačnej strane pohrozili pred Skapskim Žiak s Piatkom, chýbal im iba kúsok šťastia. Diváci videli gól v sedemnástej minúte. Po perfektnej prihrávke Chovana poslal puk z uhla do odkrytej bránky Peter Zuzin – 1:0.Aj začiatok stredného dejstva mali lepší hostia. V tutovke sa ocitol Róbert Huna, z troch metrov strieľa do vinkla, ale tentoraz úradovala dobrá lapačka gólmana HKM. Zvolenčania mali prevahu, no nepretavili ju do gólu. Naopak inkasovali z ojedinelej akcie súpera, po strele Richarda Hunu sa puk dostal pred Piatku a ten ho poslal do odkrytej svätyne Skapskiho – 1:1.Domáci si v polovici zápasu vytvorili tlak a dali hneď dva góly. Najprv sa presadil z medzikružia bez prípravy Holovič a o 26 sekúnd neskôr po dobrej práci a prihrávke Chovana zvyšoval na 3:1 pri ľavej žrdi pohotový Kytnár.Mikulášania zbrane nezložili a trošku aj náhodným gólom znížili. Žiak najprv netrafil puk, čím zmiatol brankára a následne ho už dokázal zamiesť medzi žrde – 3:2. Do prestávky mohlo meniť skóre Petráš, ocitol sa zoči – voči Kislicynovi, ale neprekonal ho.V tretej tretine hokejisti spod Pustého hradu najprv ustáli oslabenie a následne sa presadili. Poodrážaný puk sa dostal k Holovičovi a ten ho bekhendom poslal medzi žrde – 4:2. Zaujal aj pekný prienik zvolenského útočníka Šišovského z ľavej strany pred bránku, no bez úspešnej koncovky. 'Bryndziari' mali prevahu, ale Liptáci opäť z ničoho nič udreli. Spoza kruhu vystrelil Korim a po teči Jakuba Sukeľa bolo 4:3.Tento zásah hostí poriadne nabudil a mali aj ďalšie šance. Piatka z medzikružia mieril tesne vedľa a Richard Huna triafal do žŕdky. V 55. minúte hrali domáci presilovku a využili ju. Po strele Michala Chovana sa ujal teč Kytnára, ktorý zvýšil na 5:3.Mikuláš v závere ešte odvolal brankára, na čo doplatil. Špirkov bekhend od modrej medzi opustené žrde znamenal konečný výsledok 6:3. Zvolen vyhral piaty zápas v rade a dostal sa na čelo tabuľky.