Zvolen si v prieskume spokojnosti občanov mierne pohoršil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Poliak Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 4. septembra (TASR) - Miernym zhoršením o 0,22 stupňa, na známku 2,65, ohodnotili medziročne obyvatelia Zvolena služby a život v meste. Dotazníkový prieskum bol aktuálne realizovaný medzi občanmi v mesiacoch máj až júl. Reprezentatívneho prieskumu sa zúčastnilo 436 respondentov.Cieľom bolo zistiť názory občanov na 16 oblastí života v meste. Zvolenčania mohli hodnotiť technickú infraštruktúru, dopravu, zdravotníctvo, školstvo, kultúru, mládež či marketing známkami od jedna do päť. Najhoršie ohodnotené boli tento rok oblasti dopravnej infraštruktúry (3,34), športu (3,13) a zdravotníctva (so známkou 2,86).„Respondenti sú menej spokojní s parkovaním – je podľa nich málo parkovacích miest a pretrvávajú problémy s parkovaním na sídliskách, rovnako ich neuspokojuje stav športovísk,“ uviedla k prieskumu jeho koordinátorka Dagmar Weisová.„V uplynulom období sme sa pustili do riešenia parkovania, a to predovšetkým na sídlisku Západ, kde je problém najvypuklejší. Pripravili sme systém rezidentského parkovania, kým dôjde k jeho spusteniu, chceme vybudovať čo možno najviac parkovacích stojísk, rokujeme s možnými investormi parkovacích domov. Ide o dlhodobý a náročný proces, veď áut pribúda prakticky neustále,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová.„Čo sa týka športovísk, začali sme s postupnou obnovou školských dvorov pri základných školách. Už dnes môžu Zvolenčania využívať vynovený areál ZŠ Hrnčiarska, pripravujeme rekonštrukciu školských dvorov na sídliskách Zlatý potok a Západ, ďalšie budú nasledovať,“ dodala.Na druhej strane Zvolenčania sú najviac spokojní so životom mesta. „Respondenti najviac oceňujú zlepšenie v oblasti kultúry, páči sa im, že sa koná množstvo kultúrnych akcií, hlavne na námestí,“ hovorí Weisová.„Teší nás to. Naším cieľom je aktivity hlavne skvalitňovať, zachytiť čo najširšiu skupinu ľudí, spolupracovať s inými subjektmi a občanmi v meste. Dôležité je, že sa nám podarilo zlepšiť najmä informovanosť o nich,“ hovorí Juliana Kochlicová Ištóková, riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra.Spomedzi hodnotených oblastí vo všeobecnosti najlepšie dopadli technická infraštruktúra (2,17), vzdelávanie (2,18), sociálne služby (2,25) a mládež (2,29). Najviac jednotiek dostala oblasť voľný čas.Podľa hodnotiteľky prieskumu Magdalény Bernátovej obyvatelia sú kritickejší, čo je celoslovenský trend. "Nespokojnosť alebo akási náročnosť jednoducho rastie. Môže to byť aj tým, že zlé správy sa šíria omnoho rýchlejšie, ako tie dobré," uviedla pre Zvolenské noviny.