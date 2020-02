Zvolen uštedril „kanára“ Novým Zámkom a v Tipsport lige aj domáce výhry „baranov“, Popradu i Trenčína

Tipsport liga 2019/2020 - 47. kolo



nedeľa



HC 07 WPC Koliba Detva - HK Nitra 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Góly: 10. Scheidl (Blackwater, Kubka), 24. Šiška (S. Buček, Mezei), 25. Lušňák (Kollár), 49. Kollár (M. Versteeg, Šiška), 58. Kollár (Morrison, Mezei)



HK Poprad - DVTK Jegesmedvék Miškovec 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Góly: 5. Vandas (Dalhuisen, Lapšanský), 14. Paločko (L. Kozák, Bjalončík), 54. Handlovský (Dalhuisen), 56. Ulrych (P. Svitana, Takáč), 59. Handlovský (Dalhuisen) - 23. Valchař (Szirányi, Láda)



HC '05 iClinic Banská Bystrica - MAC Budapešť 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Góly: 28. Bartánus (Ihnačák, Cardwell), 33. Lamper (Bubela, Ďatelinka), 34. Kabáč (Hohmann), 60. Gabor - 33. Pitt (Orban, Bodó), 56. Strech (McNally, Macaulay)



HKM Zvolen - HC Mikron Nové Zámky 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Góly: 8. Parks (Corrin, Trotter), 35. Thompson (B. Mráz), 40. McPherson (Corrin, Trotter), 45. Halama (J. Mikúš, Švarný), 54. B. Mráz (Marcinek, Kolenič), 59. Betker (Corrin, Thompson)



HK Dukla Trenčín - MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Góly: 58. Sádecký (T. Bokroš), 60. Sádecký (Bartovič)



2.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 47. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy 2019/2020 na ľade HC 07 WPC Koliba Detva vysoko 5:0.Na triumfe "corgoňov" mal bodovo najvýraznejší rukopis 20-ročný útočník Andrej Kollár ml., autor dvoch gólov a jednej asistencie. Nitra ukončila minisériu dvoch prehier, Detva tú svoju natiahla už na tri stretnutia a aktuálne sa nachádza na 12. mieste v tabuľke.Majster z Banskej Bystrice doma vyhral nad tímom MAC Budapešť 4:2 a pred reprezentačnou prestávkou sa s 91 bodmi opäť prepracoval na líderskú pozíciu v tabuľke. Maďarský zástupca kládol odpor približne do polovice stretnutia, no následne sa prejavila väčšia kvalita kádra "baranov", ktorých triumf nakoniec spečatil gólom v 60. min Gilbert Gabor.Nedarilo sa ani ďalšiemu maďarskému mužstvu. Miškovec si z Popradu odviedol prehru 1:5. "Kamzíci" sú naďalej štvrtí v tabuľke, avšak do konca základnej časti budú ešte musieť tuho odolávať náporu piateho Zvolena, ktorý v nedeľu vyprášil Nové Zámky 6:0, ako aj šiesteho Trenčína, ktorý dvomi gólmi Borisa Sádeckého zdolal posledný Liptovský Mikuláš 2:0.