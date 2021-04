Zvolen zdolal Slovan a po ôsmich rokoch je vo finále Tipos Extraligy, v predĺžení rozhodol útočník Nuutinen (video)

Zdolať Slovan nebolo jednoduché

Zvolen ukázal kvalitu

22.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hráči Zvolena postúpili už do finále play-off slovenskej hokejovej extraligy, na postup cez Slovan Bratislava potrebovali v semifinálovej sérii len päť stretnutí. Zverenci trénera Petra Oremusa spečatili prienik do prvého finále po ôsmich rokoch na domácom ľade triumfom 2:1 po predĺžení.Víťaza základnej časti posunul do finále gól fínskeho útočníka Mikka Nuutinena po prihrávke kapitána Radovana Puliša spoza bránky. Pre Slovan Bratislava sa sezóna 2020/2021 skončila a "belasí" v nej obsadili konečnú 4. priečku. Zatiaľ naposledy hral HKM Zvolen extraligové finále v sezóne 2012/2013, keď získal svoj druhý titul v klubovej histórii."Jedno aj druhé mužstvo predvádzali v tejto sérii výborný hokej. Zdolať Slovan vôbec nie je jednoduché, ale postup je podľa mňa zaslúžený. V hre päť na päť sme toho využili viac. Súper mal výborné presilovky, ktoré sme však dnes aj ustrážili,“ komentoval tréner Peter Oremus podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Jedným zo strojcov zvolenského úspechu je brankár Robin Rahm, ktorý aj v piatom semifinálovom súboji predviedol viacero kvalitných zákrokov vrátane predĺženia, v ktorom zneškodnil veľké šance Dalibora Bortňáka či Tomáša Ziga. "Jeho výborné zákroky pred našim gólom rozhodol o tom, že Mikko nás poslal do finále,“ doplnil Oremus. Zvolenský kapitán Radovan Puliš doplnil: "Stále hovorím, že máme najlepšieho brankára v lige. Robin to opäť potvrdil.“Autor postupového gólu Mikko Nuutinen v semifinále rozhodol aj prvý duel na zvolenskom ľade, keď v nájazdoch premenil oba svoje pokusy. "Videl som, že puk ide za bránku, takže som zostal pred ňou a sledoval ho. Keď sa ku mne odrazil, povedal som si, že musím zostať pokojný, nemal som totiž rýchlosť. Som rád, že sa tak stalo a využil som to. Toto ešte nie je koniec, som hladný po ďalšom úspechu,“ cituje fínskeho hokejistu web hockeyslovakia.sk.V stredu večer zostali smutní hráči Slovana, ktorí chceli Zvolenčanov potrápiť trochu viac. "Zvolen ukázal kvalitu a blahoželám mu k postupu do finále. Naši chlapci bojovali až do konca, no nestačilo to. Séria bola s výnimkou prvého zápasu v Bratislave veľmi vyrovnaná," poznamenal tréner bratislavského kolektívu Róbert Döme do kamier RTVS.