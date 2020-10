Zvolenčania si hazardné hry zahrajú menej, mesto schválilo obmedzenia bez ohľadu na novelu zákona

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Zvolen obmedzilo na svojom území hazard bez ohľadu na nedávno prijatú novelu zákona o hazardných hrách. Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva si poslanci osvojili návrh na určenie dvanástich dní v roku, počas ktorých sa nedovoľuje prevádzkovať hazard na území mesta.Konkrétne ide o niektoré štátne a cirkevné sviatky, pričom mesto tak využilo zákonnú možnosť obmedziť hazardné hry aj nad rámec tých, ktoré priamo ustanovuje zákon. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca mesta Martin Svatuška, radnica tak urobila napriek tomu, že ročne do mestskej kasy prúdi z tohto druhu podnikateľskej činnosti takmer 300-tisíc eur.„Novela zákona o hazardných hrách bola prijatá iba pred niekoľkými dňami, zatiaľ teda nebol dostatok času sa s ňou podrobne oboznámiť. Čo je však najdôležitejšie, prijatiu akéhokoľvek nového všeobecne záväzného nariadenia mesta by mala predchádzať odborná diskusia a tá trvá istý čas,“ uviedol hovorca s tým, že pre krátkosť času v tomto prípade zatiaľ nestihla byť podobná diskusia vôbec začatá.Novela zákona o hazardných hrách, ktorú schválila Národná rada SR, by mala v prípade jej podpísania prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou nadobudnúť účinnosť 1. novembra. Na základe novelizovaného zákona budú môcť obecné a mestské zastupiteľstvá prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zakázať hazardné hry aj bez podmienky predloženia petície, v ktorej sa občania sťažujú na narúšanie verejného poriadku.