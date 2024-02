Zvolenčania už môžu spoznať víťazný návrh novej plavárne, umožňuje aj kúpanie vo vonkajších priestoroch (foto)

Kúpanie aj vo vonkajších priestoroch

Zjednotenie priestorov plaveckého a relaxačného bazéna

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.2.2024 (SITA.sk) - Víťazná podoba novej plavárne vo Zvolene vzišla zo súťaže, do ktorej prihlásilo svoje práce 19 architektov či architektonických kolektívov. Mesto sprístupní podobu novej plavárne i všetky súťažné návrhy v priestoroch Starej radnice. Verejnosť má možnosť navštíviť výstavu od utorka až do 28. marca. Začiatok samotnej výstavby novej plavárne je naplánovaný na budúci rok.Víťazný návrh zvolenského architekta Petra Pagáča predstavuje modernú budovu, zachovávajúcu prvky pôvodnej plavárne. „Jeho riešenie je inšpirujúce, predsa by som sa mu chcel špeciálne poďakovať za to, že Zvolenčanom vytvára možnosť kúpania aj vo vonkajších priestoroch. Navrhnutý vonkajší bazén je dlhý 25 metrov a má šírku troch plaveckých dráh,“ ocenil zvolenský primátor Vladimír Maňka. Zvolenčania sa môžu tešiť na 10-dráhový plavecký bazén s dĺžkou 25 metrov, relaxačný bazén s veľkosťou toho súčasného i možnosť vonkajšieho letného kúpania.Päťčlenná odborná porota rozhodovala o návrhoch anonymne, teda bez toho, že by poznala mená ich autorov. Ten víťazný zaujal jej členov vo viacerých ohľadoch.„V prvom rade ide o jedno z mála riešení, ktoré ponúka zjednotenie priestorov plaveckého a relaxačného bazéna. Ocenia ho napríklad rodiny s deťmi. Rodičia budú mať v podstate v každom okamihu vizuálny kontakt so svojimi deťmi, nech už by sa nachádzali aj na opačných koncoch oboch bazénov. Nie je teda nutné prechádzať z budovy do budovy, stačí prekonať malý výškový rozdiel a návštevník sa veľmi rýchlo dostane od plaveckého bazéna k relaxačnému a naopak. Zaujal nás tiež moderný vzhľad plavárne, a to bez nutnosti úplného zbúrania starej budovy,“ popísal návrh predseda poroty, známy slovenský architekt Štefan Polakovič, ktorý ocenil tiež praktické riešenie predstavuje možnosť návštevy prevádzok služieb aj zvonku bez toho, aby došlo ku kontaktu s návštevníkmi plavárne.„Ako Zvolenčan som našu plaváreň navštívil nespočetnekrát, a predsa sa mi nikdy nesnívalo, že práve moja práca jedného dňa určí jej novú podobu. Bolo pre mňa dôležité zachovať v diele kúsok histórie, aby Zvolenčania nemali pocit, že im niekto zobral ich plaváreň a nahradil ju niečím, čo sem nepatrí,“ zhodnotil víťaz súťaže Peter Pagáč.